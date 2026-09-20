Kaynak: İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, başkentte huzur ve güvenliği tehdit eden yeni nesil suç örgütlerine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte çeşitli eylemlere karıştığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BOLU'DA YAKALANDILAR

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, Pursaklar ilçesinde meydana gelen araç kundaklama ile Keçiören ilçesinde yaşanan kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Olayların ardından İstanbul’a kaçmak üzere harekete geçen şüpheliler, düzenlenen operasyonla Bolu’da yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Ankara’ya getirilen ve adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.