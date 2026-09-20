İktidarın PKK'lılara özgürlük veren 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken, geçinemeyen vatandaşlar erken seçim istediği için son anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Son anket Ank-Ar'dan geldi.
Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç
Son anket Ank- Ar'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarıştırıldığı son ankette ortaya çıkan sonuç dikkat çekti. Parti tabanlarında da farklı sonuçlar ölçüldü.Dilek Taşdemir
ANK-AR Araştırma’nın son anketinde, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumunda seçmenlerin tercihleri ölçüldü.
PARTİ TABANLARINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
Son ankette, katılımcılara mevcut parti tercihlerine göre olası ikinci turda kimi destekleyecekleri de soruldu.
CHP seçmeninin yüzde 79,3’ü Mansur Yavaş yanıtını verirken, yüzde 5,6’sı Recep Tayyip Erdoğan dedi.
AK Parti seçmeninde Recep Tayyip Erdoğan tercihi yüzde 84,4 olarak ölçüldü. Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 8,8 oldu.
İYİ Parti seçmeninin yüzde 87,1’i Mansur Yavaş'ı tercih edeceğini belirtirken, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 5,4'te kaldı.
MHP seçmeninde Recep Tayyip Erdoğan tercihi yüzde 63,0, Mansur Yavaş tercihi ise yüzde 22,0 olarak ölçüldü.
DEM PARTİ SEÇMENİNDE SONUÇLAR
Son ankette iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken DEM Parti seçmenlerinin olası ikinci tur tercihleri de dikkat çekti.
DEM Parti seçmenlerinin yüzde 28,7’si Mansur Yavaş, yüzde 23,6’sı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.
Bu seçmen grubunda oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,5 olarak ölçüldü.
GENEL SONUÇ NE OLDU?
ANK-AR'ın son anketinde Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan'ın olası yarışına ilişkin genel tercih dağılımı şöyle ölçüldü:
Mansur Yavaş: yüzde 47,7
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 32,1
Oy kullanmam: yüzde 10,8
Kararsızım: yüzde 4,5
Fikrim yok/cevap yok: yüzde 4,9
Son anket, olası ikinci tur senaryosunda genel seçmen tercihlerinin yanı sıra farklı parti tabanlarının iki isim karşısındaki tercihlerini de ortaya koydu.