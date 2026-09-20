Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç

Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç

Son anket Ank- Ar'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarıştırıldığı son ankette ortaya çıkan sonuç dikkat çekti. Parti tabanlarında da farklı sonuçlar ölçüldü.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 1

İktidarın PKK'lılara özgürlük veren 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken, geçinemeyen vatandaşlar erken seçim istediği için son anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Son anket Ank-Ar'dan geldi.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 2

ANK-AR Araştırma’nın son anketinde, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumunda seçmenlerin tercihleri ölçüldü.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 3

PARTİ TABANLARINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Son ankette, katılımcılara mevcut parti tercihlerine göre olası ikinci turda kimi destekleyecekleri de soruldu.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 4

CHP seçmeninin yüzde 79,3’ü Mansur Yavaş yanıtını verirken, yüzde 5,6’sı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 5

AK Parti seçmeninde Recep Tayyip Erdoğan tercihi yüzde 84,4 olarak ölçüldü. Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 8,8 oldu.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 6

İYİ Parti seçmeninin yüzde 87,1’i Mansur Yavaş'ı tercih edeceğini belirtirken, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 5,4'te kaldı.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 7

MHP seçmeninde Recep Tayyip Erdoğan tercihi yüzde 63,0, Mansur Yavaş tercihi ise yüzde 22,0 olarak ölçüldü.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 8

DEM PARTİ SEÇMENİNDE SONUÇLAR

Son ankette iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken DEM Parti seçmenlerinin olası ikinci tur tercihleri de dikkat çekti.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 9

DEM Parti seçmenlerinin yüzde 28,7’si Mansur Yavaş, yüzde 23,6’sı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 10

Bu seçmen grubunda oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,5 olarak ölçüldü.

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 11

GENEL SONUÇ NE OLDU?

ANK-AR'ın son anketinde Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan'ın olası yarışına ilişkin genel tercih dağılımı şöyle ölçüldü:

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 12

Mansur Yavaş: yüzde 47,7

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 13

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 32,1

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 14

Oy kullanmam: yüzde 10,8

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 15

Kararsızım: yüzde 4,5

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 16

Fikrim yok/cevap yok: yüzde 4,9

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Son ankette Mansur Yavaş ile Erdoğan yarıştırıldı: Dikkat çeken sonuç - Resim: 17

Son anket, olası ikinci tur senaryosunda genel seçmen tercihlerinin yanı sıra farklı parti tabanlarının iki isim karşısındaki tercihlerini de ortaya koydu.

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