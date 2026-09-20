Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen teknik ve adli çalışmalar neticesinde yıllardır çözülemeyen iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı.

Süreç hakkında bilgilere yer veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'in sanal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı. İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Bu iki dosyanın aydınlatılmasında özveriyle çalışan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerimize, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüze ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır.