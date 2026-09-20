TEKNOFEST'in Güneydoğu Anadolu heyecanı Diyarbakır'da yaşanıyor. Teknoloji yarışmalarıyla dolu etkinliği takip etmek isteyen binlerce kişi, Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin gençleri, hayallerini teknolojiye dönüştürmek için Diyarbakır'da buluştu.
BİRBİRİNDEN FARKLI TEKNOLOJİ PROJELERİ YARIŞIYOR
TEKNOFEST kapsamında farklı kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Yarışmalarda yapay zeka, robotik, jet motoru, biyoteknoloji, çip tasarımı ve elektronik harp gibi alanlarda geliştirilen projeler sergileniyor.
Bunun yanı sıra günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyen birbirinden farklı projeler de teknoloji meraklılarının ilgisine sunuluyor.
TEKNOFEST BUGÜN SONA ERİYOR
Dicle Üniversitesi'nde 16 Eylül'de başlayan TEKNOFEST, bugün tamamlanacak.
Bilimsel ve teknolojik çalışmalardaki yenilikleri yakından görmek isteyen teknoloji meraklıları, etkinliğin devam ettiği Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'ni ziyaret edebilecek.