Fırtınayı önceden gören teknoloji: Türkiye genelinde 9 yerde var

Balonlarla atmosferin üst seviyelerindeki sıcaklık, nem, basınç ile rüzgarın hızı ve yönü gibi verilerin elde edildiğini ifade eden Arabacı, "Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'ın bölgesel tahminleri ile anlık durumlarını veriyoruz. Bölgemiz genelinde balon da atmaktayız. Balonumuzu günde 2 defa, öğlen 15.00 ile gece 03.00'te atıyoruz. Türkiye’de 9 noktada meteoroloji balon atılmaktadır. Bunların birini de Erzurum bölge olarak biz atıyoruz" dedi.