Kaynak: DHA

Trabzon'da etkili olan yoğun yağış, kentin birçok noktasında hasara neden oldu. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü kentte su baskınları ve taşkınların yanı sıra kaya düşmeleri ile heyelanlar yaşandı.

Yağıştan etkilenen noktalardan biri de Tonya ilçesine bağlı İskenderli Mahallesi oldu.

İSTİNAT DUVARI HEYELANLA ÇÖKTÜ

İskenderli Mahallesi'nde yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, hemen yanında bulunan serendinin de yıkılmasına neden oldu.

Olay, ilçenin Kavazlı küme evlerinde meydana geldi. Muhammet Aydın'a ait evin yanında bulunan serendi, heyelanla birlikte çöken istinat duvarının üzerine devrilmesi sonucu yıkıldı.

YIKILMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Heyelanın meydana geldiği ve serendinin yıkıldığı anlar çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde istinat duvarının heyelanın etkisiyle çökmesi ve ardından serendinin devrilerek yıkılması yer aldı. Kentte etkili olan yağışın farklı noktalarda da sel, taşkın, su baskını, kaya düşmesi ve heyelanlara neden olduğu belirtildi.