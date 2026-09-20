İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatları üzerindeki dalgalanmayı sürdürüyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Eylül 2026)
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle hareketlenen altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı 6 bin 862 TL seviyesinden yüzde 0,16 düşüşle kapatan gram altın ve çeyrek altında 20 Eylül 2026 Pazar gününün ilk saatlerindeki güncel rakamlar belli oldu.Seçil Kılıç
Yatırımcılar ve düğün sezonunda altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
İşte 20 Eylül 2026 Pazar gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalarda güncel rakamlar...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Piyasalardan alınan son bilgilere göre gram altın fiyatındaki son durum şu şekilde şekillendi:
Daha önce 6 bin 873 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, dün günü 6 bin 862 TL seviyesinden tamamlayarak haftayı kapattı.
Gram altındaki bu gerilemeyle birlikte değer kaybı yüzde 0,16 olarak kayıtlara geçti.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.195,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 22.384,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 44.558,24 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.624,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 111.737,31 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.378,66 dolar
UYARI
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.