Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde şantiye alanındaki konteyner yatakhanede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. 4 kişinin tedavisi olay yerinde yapılırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
KONTEYNERLER KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangın, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde bulunan şantiye alanındaki konteyner yatakhanede çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında konteynerler kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında dumandan etkilenen 5 kişiden 4’ünün tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapıldı. 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangında alevlerin geceyi aydınlattığı görülürken, konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.