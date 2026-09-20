Kaynak: DHA

Orta Doğu’da tırmanan gerilimin ardından Tahran yönetiminden küresel enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin net bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, mecliste milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, dış politikada tavizsiz ve akılcı bir tutum izlediklerini söyledi.

"MÜZAKERELERDEN ÖNCEKİ DÖNEME DÖNÜLMEYECEK"

Aracılar vasıtasıyla şartlarını ABD tarafına ilettiklerini belirten Kalibaf, Tahran’ın talepleri karşılanmadan geri adım atılmayacağını vurguladı. Kalibaf, "Bu şartlar yerine getirilmediği sürece, İran halkının meşru hakları tanınmadıkça ve ABD taahhütlerini uygulamadıkça, hiçbir şekilde müzakerelerden öncesine dönülmeyecek ve Hürmüz Boğazı açılmayacak" dedi.

"HEM SAVAŞILMALI HEM MÜZAKERE EDİLMELİ"

Ülke içindeki farklı görüşlere de değinen Meclis Başkanı Kalibaf, sadece savaş ya da sadece müzakere ikileminin gerçekçi bir yaklaşım olmadığını dile getirdi. Sahadaki askeri başarıların masada diplomasiyle pekiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kalibaf, "Gerektiği anda sahip olduğumuz tüm askeri kapasiteyle düşmanı geri püskürtmeli ve ona ağır darbeler indirmeliyiz. Ancak sahada önemli bir zafer elde ettiğimiz ve düşmanın zayıf durumda olduğu bir zamanda, diplomasi araçlarıyla bu kazanımları pekiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.