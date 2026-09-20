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Kaynak: DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde husumetlilerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda masum bir müşteri hedef oldu. Olay, saat 23.00 sıralarında Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki bir çay bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrenen 18 yaşındaki Y.C., adrese gelerek belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı. Saldırı anında şüphelinin hedefindeki kişiler hızla kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, silahtan çıkan kurşunlar o sırada başka bir masada oturan S.K.’ye isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından 2 kurşunla yaralanan S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Y.C.'yi yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.