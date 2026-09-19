Kaynak: İHA

Batman’ın Sason ilçesinde elektrik hatlarından kaynaklandığı öne sürülen kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Alevlerin sardığı bölgede bulunan 10 arı kovanı ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sason’a bağlı Yücebağ beldesinin Yeniçakmak köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerinden sıçradığı belirtilen kıvılcımlar bölgede bulunan kuru otların yanmasına neden oldu. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede geniş bir alana ulaştı.

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, arıcı Yunus Bozkurt’un bölgede bulunan 25 kovanından 10’u tamamen yandı. Diğer kovanların da yangından zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.