Eski MHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Kutlu Parti’ye katıldı. Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Yeniçeri’ye parti rozetini takarken, yeni parti sözcüsünün de Yeniçeri olduğunu duyurdu.

Halaçoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Yeniçeri’nin partiye katılımını duyurdu. Halaçoğlu, paylaşımında Yeniçeri ile birlikte parti bünyesinde çalışacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli kardeşim, fikirdaşım Prof. Dr. Özcan Yeniçeri Kutlu Parti’ye katıldı. Parti sözcümüz olarak dürüst, vatansever, liyakatli yönetim için Kutlu Parti saflarında omuz omuza birlikte mücadele edeceğiz.

Bu kritik dönemde kendisine hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberlik ruhuyla, vatan ve millet için, kişisel menfaatlerden uzak, gönül erleri için tek sığınılacak liman olarak, bu vatanı seven tüm vatanseverleri Kutlu Parti’de birleşmeye davet ediyorum.”