Kaynak: ANKA

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından ilçede başlayan protestolar devam ediyor.

“Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi”nin çağrısıyla Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda Halk Buluşması düzenlendi.

Buluşmaya katılan vatandaşlar, ellerindeki kırmızı kartları havaya kaldırarak Fıçı’yı protesto etti. Alanda “Foça iradesine sahip çıkıyor” pankartı açılırken meydan, “İstifa Saniye” sloganlarıyla inledi.

FOÇALILARDAN FIÇI’YA KIRMIZI KART

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 49,06 oyla belediye başkanı seçilen Fıçı’nın AK Parti’ye geçmesine tepki gösteren vatandaşlar, sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayıldığını savundu.

Foçalılar, Saniye Bora Fıçı’yı belediye başkanlığı görevinden istifa etmeye çağırdı.

“FOÇALILARIN İRADESİNİ SARAY’A TESLİM ETTİ”



Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçmesini “rant ortaklığı” olarak değerlendiren Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, şunları söyledi:

“CHP’den istifa edip AKP’ye geçişini sadece bir parti değişimi ve geçişi olarak değerlendirmiyoruz. Adını doğru koyalım. Bunun adı irade hırsızlığıdır. Biz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Foça halkı olarak bir irade belirledik. Dedik ki ‘Oyumuzu ranta değil, doğaya veriyoruz.’

Seçim öncesinde Saniye Hanım ve o dönemdeki partisiyle bir randevu aldık, gidip görüştük. Platform olarak kaygılarımız vardı. Rantçı ve talancı olduğu yönünde kaygılar taşıyorduk. Maalesef geçen zaman bizi haklı çıkardı. Üzülerek söylüyorum, haklı çıktık.

Hanımefendi seçim broşüründe, ‘Kamu satışı gerçekleştirmeyeceğim’ demişti. Hatırlıyorsunuz, değil mi? Seçim döneminde kamu satışı gerçekleştirmeyeceğini söyleyen Fıçı, çok kısa sürede vaatlerini unutarak koy satışlarını gündeme getirdi.

Çok kısa süre sonra Mersinaki Koyu’nu satılığa çıkardı. ‘SGK prim borçları var, ne yapalım?’ dedi. Gittik, SGK İl Müdürü’yle de görüştük. Bize, ‘Biz hiçbir belediyeden SGK prim borçları nedeniyle satış istemiyoruz’ dedi. Yalnızca satışa çıkarılacak yerlerin listesini istediklerini söyledi.

Buna karşı bir muhalefet geliştirdik. Hep birlikte öyle bir kampanya yaptık ki Mersinaki Koyu’nun satışını durdurduk.

Ama kafada talan varsa, kafada yalan varsa, kafada hıyanet varsa bu kez karşımıza ikinci satışı, Kumburnu satışını çıkardı. Hepimiz bu süreci birlikte yaşadık.

Tüm muhalefetimize rağmen koyu satışa çıkardı. Yetmiş yaşındaki arkadaşlarımla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu önünde satışı engellemeye çalıştığımız sırada bize telefonda gülerek şunu söyledi: ‘Mersinaki’yi de satacağım, Kumburnu’nu da satacağım, Karakumu da satacağım.’

Kendisine verdiğim cevap şuydu: ‘Madem satışa bu kadar hevesliydin, AKP’den ne farkın vardı?’ Bir buçuk yıl sonra şimdi AKP’li olduğunu kendisi ispatladı.

Kapalı kapılar arkasında birileriyle görüştü. Kimlerle görüştü? Buranın emlakçı ofisleriyle, yani burayı pazarlayacak kişilerle görüştü. AKP İl Başkanı da dahil olmak üzere haftalarca süren pazarlıklar sonucunda bu transfer gerçekleştirildi.

Yani ‘Gece yattım, sabah kalktım, AKP’ye geçeceğim’... Yalan. Öyle bir şey yok. Oylarımızı alıp yüzde 49,06 ile Foçalıların iradesini saraya teslim etti.”