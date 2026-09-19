Kaynak: ANKA

Sermaye piyasalarını sarsan ve 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine alınmasıyla sonuçlanan krizde siyaset cephesinden sert bir tepki geldi. YENİ Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi, yayımladığı basın açıklamasıyla sürecin yalnızca teknik bir tasfiyeyle kapatılamayacağını belirterek; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, SPK'ya ve dönemin bürokratlarına kritik sorular yöneltti.

Açıklamada, fonların usulsüz şekilde devasa boyutlara ulaşmasına göz yuman kamu otoritesinin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiği vurgulanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "10 ay boyunca neden müdahale edilmedi?" sorusu soruldu.

"ŞİMŞEK VE KADROLARI NEYİ BEKLEDİ?"

YENİ Parti, Bakan Şimşek'in Kasım 2025'te dönemin SPK Başkanı ile birlikte yaptığı "Fonlarda manipülasyon var, izin vermeyeceğiz" açıklamasını hatırlattı. Yapılan açıklamada, "Kapsamlı müdahale için yaklaşık on ay beklendi. Bu süre içinde şüphe konusu fonlar 4-5 kat büyüdü, yüz binlerce yeni yatırımcı bu fonlara girdi. Siz ve kadrolarınız konuyu yeterince ciddiye mi almadınız, yoksa aşamadığınız siyasi ve bürokratik engeller mi vardı?" ifadeleri kullanıldı.

"SPK'NIN AÇIKLAMASI BİR İTİRAF METNİDİR"

SPK’nın kamuoyuna duyurduğu düzenleme takvimini "itiraf metni" olarak nitelendiren YENİ Parti, bağlayıcı kuralların ancak 28 Ağustos’ta yayımlandığını, öncesinde alınan tedbirlerin ise mevcut fonlarda birikmiş riskleri gidermekte yetersiz kaldığını savundu.

Parti kurmayları, suç duyurularının sadece işlemleri gerçekleştiren fon yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Ana mekanizmayı kurgulayan patronlar ve siyasi destekçileri neden listede yok? Soruşturma, talimat ve menfaat zincirinin tamamına uzanmalıdır" çağrısında bulundu.

GEÇMİŞ SPK VE BDDK YÖNETİMLERİNE İNCELEME TALEBİ

Açıklamada öne çıkan bir diğer çarpıcı nokta ise geçmiş dönemlerde verilen tartışmalı izinler oldu. Fonların TEFAS'ta işlem görmesine onay veren, finansal yeterliliği şüpheli şirketlere halka arz izni sağlayan ve değerleme raporlarını kabul eden kamu görevlilerinin araştırılması talep edildi.

Buna ek olarak, BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) şaibeli finans kuruluşlarının sahiplerine nasıl banka kurma veya ortak olma izni verdiği sorgulanırken, dönemin BDDK başkanı ve kurul üyelerinin de sorumluluklarının incelenmesi gerektiği ifade edildi.

"KAMU KAYNAĞIYLA ÖZEL ZARARLAR KURTARILAMAZ"

Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim'i satın alma görüşmelerine de değinilen açıklamada, kamu bankalarının geçmiş dönem risklerini devralmasına şiddetle karşı çıkıldı. YENİ Parti, "Geçmişte alınan risklerin veya özel kesim zararlarının vatandaşın üzerine bırakılmasına izin verilecek mi?" diyerek şeffaf bir bağımsız değerleme süreci talep etti.

YENİ PARTİ'NİN 7 MADDELİK EYLEM ÇAĞRISI

YENİ Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi, açıklamasını şu 7 maddelik net taleplerle sonlandırdı: