Yunanistan, nüfus kaybının yaşandığı sınır bölgeleri ve küçük adalara yönelik yeni mali teşvik programlarını uygulamaya koyuyor.
Yunanistan para dağıtıyor: Buralara yerleşene 10 bin euro ödeyecek
Yunanistan, nüfus kaybını azaltmak amacıyla sınır bölgeleri ve küçük adalarda yaşayanlara ve yeni yerleşenlere yönelik mali teşvikleri artırıyor. Program kapsamında aileler, kamu çalışanları, doktorlar ve öğretmenlere çeşitli destekler sağlanacak.Kaynak: Haber Merkezi
Program kapsamında ailelerin yanı sıra kamu çalışanları, doktorlar ve öğretmenler için de farklı destekler sunulması planlanıyor.
Yeniden yerleşim programının ilk pilot bölgesi, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki Evros (Meriç) oldu.
Belirlenen yerleşimlere taşınan hanelere 10 bin avroya kadar destek veriliyor.
Nüfusu 500 ve altında olan yerleşimlere taşınanlara 10 bin avro ödenirken, daha büyük yerleşimlerde destek miktarı çocuk sayısına göre belirleniyor.
Programın nüfus kaybı yaşayan diğer sınır bölgelerine de yayılması ve yurt dışında yaşayan Yunan vatandaşları ile genç ailelerin de teşviklerden yararlanması hedefleniyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından açıklanan program kapsamında Meis’te sürekli yaşayan veya adaya yerleşen hanelere yıllık 5 bin avro ödeme yapılacak.
Her çocuk için bu miktara 1.000 avro eklenecek.
Destekten yararlanmak için adada en az bir yıl ikamet şartı bulunuyor.
Mevcut sakinlere ilk ödemelerin 2027 başında, yeni yerleşenlere yönelik ödemelerin ise 2028’den itibaren başlaması planlanıyor.
Adada görev yapan kamu personeli, güvenlik güçleri ve askerlere de yıllık 5 bin avro ek ödeme yapılacak.
Ayrıca kullanılmayan konutların yenilenerek doktor, öğretmen, sahil güvenlik personeli ve diğer kamu çalışanlarının kullanımına ücretsiz sunulması öngörülüyor.
Nisyros Belediyesi de nüfus azalmasını önlemek amacıyla yeni doğumlara yönelik destek uygulamasını başlattı.
Buna göre adanın daimi sakini ve belediyeye kayıtlı ailelere her yeni doğum için 3 bin avro tek seferlik ödeme yapılıyor.
Belediye ayrıca adada doğan çocuklara 5 yaşına kadar aylık 150 avro verilmesini değerlendiriyor.
Nüfusu azalan adalarda sağlık ve eğitim personeli ihtiyacını karşılamak için de çeşitli teşvikler uygulanıyor.
Sifnos’ta doktorlara ücretsiz konut, aylık 300 avro ek ödeme ve ayda iki gidiş-dönüş feribot bileti desteği sağlanıyor.
Elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel giderlerin karşılanması da planlanıyor.
Yunanistan’ın bazı ada ve uzak bölgelerinde geçici görev yapan doktorlara ise bir aylık çalışma karşılığında 2 bin 100 avroya kadar ek ödeme yapılabiliyor.
Öğretmenlere yönelik programlarda ise kira, yemek ve ulaşım desteği bulunuyor.
2026-2027 eğitim yılında göreve başlayan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere feribot biletlerinde yüzde 50’ye kadar indirim uygulanıyor.