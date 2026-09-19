Kaynak: DHA

Kaza, 16.00 Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeleri İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. 4 araç, gişe girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme şekilde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve otoyol işletme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İSTANBUL HAVALİMANI YÖNÜNDE 2 GİŞE KAPATILDI

Kazaya karışan araçların gişe kulübelerinin önünü kapatması üzerine, İstanbul Havalimanı yönüne hizmet veren 2 gişe geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, havalimanı istikametine giden araçları diğer gişelere yönlendirdi. Yönlendirmeler nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından kapalı olan gişelerin yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.