Kaynak: AA / İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nde hazırlanan dev İskender kebabının sunum biçimi dikkat çekti.

Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan 3 metre uzunluğundaki İskender kebabında 50 kilogram et kullanıldı. Yaklaşık 700 kişilik olduğu belirtilen yemek, festival alanındaki vatandaşlara tek bir büyük tabakta ikram edildi.

YÜZLERCE KİŞİ AYNI TABAĞA ÇATAL UZATTI

Etkinlik sırasında kaydedilen görüntülerde çok sayıda vatandaşın dev tabağın çevresinde toplandığı ve İskender kebabını kendi çatallarıyla aynı tabaktan yediği görüldü.

Festivalin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, yemeğin ayrı porsiyonlar hâlinde dağıtılmaması hijyen açısından soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

ORTAK TABAKTAN YEMEK SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR MU?



Kalabalık ortamlarda aynı tabaktan yemek yenmesi tek başına hastalık bulaştığı anlamına gelmiyor. Bununla birlikte ağızla temas etmiş çatal ve kaşıkların yeniden ortak tabağa uzatılması, mikroorganizmaların yiyeceğe veya ortak yüzeylere taşınması ihtimalini artırabiliyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, ağız ve burun salgılarının elleri, bardakları ve çeşitli araçları kirletebildiğini; bu eşyalara temas eden kişilerin daha sonra ağızlarına veya burunlarına dokunmasıyla bazı enfeksiyonların yayılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle toplu tüketim alanlarında kişiye özel servis araçlarının kullanılması ve doğrudan teması azaltan porsiyonlama yöntemleri önem taşıyor. Sağlık güvenliği rehberi



AYRI PORSİYONLARDA SUNULABİLİRDİ



Dev İskender’in görevliler tarafından ayrı tabaklara paylaştırılması, katılımcıların ortak yemeğe kendi çatallarıyla temas etmesini önleyebilirdi.

Görüntülerden herhangi bir hastalık bulaştığı ya da katılımcıların sağlık sorunu yaşadığı sonucuna varılamıyor. Tartışmanın odağında, yüzlerce kişinin katıldığı bir organizasyonda daha güvenli bir servis yönteminin tercih edilip edilemeyeceği bulunuyor.

Etkinliği gerçekleştiren kurumlar tarafından sunumun hijyen koşullarına ilişkin şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir açıklama yapılmadı.





700’ÜNCÜ YILA ÖZEL HAZIRLANDI

İskender kebabını hazırlayan Uluslararası Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı ve işletmeci Bahadır Tanrıverdi, çalışmanın Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına özel olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Tanrıverdi, 3 metrelik tabağın yaklaşık 700 kişinin yemeğin tadına bakabileceği şekilde hazırlandığını ve Bursa’nın gastronomi kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.



