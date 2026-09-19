Kaynak: Diğer

Aile tarafından yapılan çağrıda, “Narin konuşamıyor, kendisi için adalet isteyemiyor. Biz onun yerine haykırıyoruz” denildi.

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın babaannesi Leyla Güran’ın yaşadığı acı ve adalet talebini amca Ömer Güran x hesabından paylaştı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yapılan çağrıda, Narin’in ölümüne ilişkin bütün gerçeklerin ortaya çıkarılması istendi.

Amca Güran'ın paylaştığı videolu mesajda torununun büyüdüğünü ve genç bir kız olduğunu görmeyi bekleyen Leyla Güran’ın artık onun mezarına gitmek zorunda kaldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bir babaanne düşünün; torununun büyüdüğünü, genç bir kız olduğunu görecekken şimdi onun mezarına gidiyor. Ankara’ya yürümek istiyor. Bir daha Narin’in sesini duyamayacak, o küçücük ellerine dokunamayacak ve torununa sarılamayacak.”





“KİMSEDEN AYRICALIK İSTEMİYORUZ”





Ailenin herhangi bir ayrıcalık değil, yalnızca hakikat ve adalet talep ettiği vurgulanan açıklamada, Narin’in ölümünün ardından ailedeki çocuklardan yaşlılara kadar herkesin hayatının altüst olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Biz yalnızca kızımızın hakkını, hakikati ve adaleti istiyoruz. Narin’i toprağa verdik ama acımızı toprağa veremedik.”

Yaşananların ardından evlerde huzur kalmadığı, çocukların hayatının değiştiği ve aile bireylerinin insanca yaşama haklarının dahi ellerinden alındığı savunuldu.

“NARİN KENDİSİ İÇİN ADALET İSTEYEMİYOR”

Sekiz yaşındaki Narin’in artık konuşamayacağı ve kendisi için adalet talep edemeyeceği belirtilen çağrıda, ailenin onun adına mücadele etmeyi sürdüreceği kaydedildi:

“Narin konuşamıyor. Narin kendisi için adalet isteyemiyor. Biz onun yerine haykırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir babaannenin torununun ardından yükselen bu feryadını duyun. Narin’in hakkını yerde bırakmayın.”





“BU FERYAT BÜTÜN ÇOCUKLARIN FERYADIDIR”



Leyla Güran’ın gözyaşlarının yalnızca Narin için akmadığı belirtilen açıklamada, çağrının öldürülen ve hayalleri yarım bırakılan bütün çocuklar adına yapıldığı vurguladı.

“Bir babaanne daha torununun mezarına sarılıp adalet beklemesin. Bir anne daha evladının ardından tükenmesin. Bir çocuk daha sessizce toprağa verilmesin. Narin için hakikat, Narin için adalet istiyoruz. Bu ülkenin bütün çocukları için adalet istiyoruz.”