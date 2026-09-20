Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

İstanbul ulaşımında merakla beklenen taksi ihalesi süreci resmiyet kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 250 uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı, her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilerek işlettirilmek üzere ihaleye sunuluyor.

MUHAMMEN BEDEL 6 MİLYON LİRAYI AŞTI

İhale şartnamesinde mali detaylar da netleşti. Her bir taşımacılık hakkı için muhammen bedel 6 milyon 376 bin lira artı KDV, geçici teminat bedeli ise 191 bin 280 lira olarak belirlendi. Kapalı teklif usulüyle düzenlenecek ihale, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 11.00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor.

SADECE GERÇEK KİŞİLER KATILABİLECEK

İhale katılım koşullarında belirli sınırlamalar yer alıyor. Yalnızca gerçek kişilerin katılabileceği ihalede her katılımcı sadece tek bir taksi taşımacılığı hakkı edinebilecek.

İhaleye başvuracak adayların İstanbul’da ikamet etmesi, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, ihale tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.