Otomobil kullanıcılarının deneyimleri ve araçlardaki arıza oranları rapor kapsamında değerlendirildi. Sıralamada bazı markaların konumunda değişiklikler yaşanırken toplam yedi otomobil markası paylaşıldı.
Dünyanın en güvenilir otomobil markası belli oldu: Zirve şaşırttı
Küresel otomotiv sektörünün en kapsamlı güvenlik araştırmaları arasında gösterilen J.D. Power'ın listesi ortaya çıktı. Araç sahiplerinin arıza ve kullanım deneyimlerine göre yapılan sıralamada zirvedeki marka ise dikkat çekti. İşte dünyanın en güvenilir otomobil markaları...Kaynak: Haber Merkezi
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1 8
Paylaşılan sıralama şöyle:
7.Buick
2 8
6.Acura
3 8
5.BMW
4 8
4.Mazda
5 8
3.Honda
6 8
2.Subaru
7 8
1.Toyota
8 8