SGK uzmanı Özgür Erdursun, 15 Temmuz 2023 tarihinde devlet memurlarına verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) dava sürecini değerlendirdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Maaşlar 60 bin lirayı bulacak
Milyonlarca memur emeklisinin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek o kritik kararda. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 yılında emekliye yansıtılmayan seyyanen zammın bugünkü karşılığını hesaplayarak dudak uçuklatan rakamı açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Erdursun, TÜİK enflasyonuyla güncellenen tutarın bugün 23 bin 412 liraya ulaştığını belirterek, mahkemeden olumlu karar çıkması halinde memur emeklilerinin geriye dönük yaklaşık 580 bin lira alacaklı hale geleceğini ve ortalama emekli aylıklarının 50 bin ila 60 bin lira seviyesine yükseleceğini söyledi.
15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle görevdeki devlet memurlarına 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmış, ancak bu hak memur emeklilerine yansıtılmamıştı.
Yasa gereği memura verilen hakların emeklisine de verilmesi gerektiğini belirten SGK uzmanı Özgür Erdursun, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını ve yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı.
Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ve Avukat Ali Erdem Gündoğan tarafından açılan davayı AYM’nin esastan görüşmeyi kabul ettiğini anımsatan Erdursun, olası bir olumlu kararın emekli aylıklarında ciddi bir sıçrama yaratacağını ifade etti.
2023 Temmuz ayından bu yana memur emeklisinin cebine girmesi gereken tutarın TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon verileriyle güncellendiğini belirten Erdursun, rakamın geldiği noktayı şu sözlerle açıkladı:
"2023’te verilen 8 bin 77 liranın TÜİK enflasyonuyla güncellenmiş bugünkü karşılığı tam 23 bin 412 liradır. Mahkeme karar verdiğinde o tarihe kadar yapılacak hesaplamalarla bu fark belki 25 bin belki de 30 bin lira seviyesine çıkacak. Bu durum, örneğin 30 bin lira aylık alan bir memur emeklisinin maaşının bir anda 53 bin, 55 bin hatta 60 bin lira seviyelerine yükselmesi anlamına geliyor."
Davanın 2023 yılı itibarıyla geriye dönük hakları kapsayacak şekilde açıldığına dikkat çeken Erdursun, geçen 37-38 aylık süreçte biriken hak kaybının devasa boyutlara ulaştığını vurguladı.
Erdursun’un hesaplamalarına göre; bugünkü değerler üzerinden yapılan hesaplamada, her bir memur emeklisinin cebine girmeyen toplam tutar yaklaşık 580 bin lira seviyesinde bulunuyor.
Açılan davanın yasal olarak memur emeklilerini kapsadığını ancak oluşan enflasyon mağduriyetinin tüm emekliler için geçerli olduğunu belirten SGK uzmanı Erdursun, olası bir düzenlemenin SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsaması gerektiğini kaydetti.
Erdursun, "Aynı ülkede yaşıyoruz ve aynı enflasyondan zarar görüyoruz. Yasa gereği öncelik memur emeklisinde olsa da gelir kaybı yaşayan tüm emeklilerimizin (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bu artıştan yararlanması şarttır. Aksi takdirde emekli grupları arasında büyük bir uçurum oluşacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zaten imza kampanyalarıyla AYM’deki bu davaya ciddi destek veriyor" ifadelerini kullandı.