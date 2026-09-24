SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Maaşlar 60 bin lirayı bulacak

"2023’te verilen 8 bin 77 liranın TÜİK enflasyonuyla güncellenmiş bugünkü karşılığı tam 23 bin 412 liradır. Mahkeme karar verdiğinde o tarihe kadar yapılacak hesaplamalarla bu fark belki 25 bin belki de 30 bin lira seviyesine çıkacak. Bu durum, örneğin 30 bin lira aylık alan bir memur emeklisinin maaşının bir anda 53 bin, 55 bin hatta 60 bin lira seviyelerine yükselmesi anlamına geliyor."