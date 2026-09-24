ABD’den gelen güçlü büyüme sinyallerinin tahvil faizlerini yüzde 5’in üzerine taşımasıyla ons altın 4 bin 300 doların altına gerilerken, iç piyasada gram altın rekor kıran Dolar/TL kuruyla kayıplarını frenlemeye çalışıyor. Brent petrolde gece yarısı yaşanan sert düşüş ve tarihi zirvesini yenileyen döviz kuru gölgesinde Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum belli oldu.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (24 Eylül 2026)
ABD'deki tahvil faizleri altın cephesini vurdu. Altındaki kayıp dün yüzde 2'yi aşarken, petrolde gece yarısı yaşanan sert düşüş ve tarihi zirvesini yenileyen döviz kuru gölgesinde Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında rakamlar ise değişti.Süleyman Çay
Altın cephesinde dün yüzde 2’yi aşan dev bir kayıp yaşandı. 4 bin 273 dolar seviyelerine kadar ons altın sert bir düşüş yaşadı. Bugün ons altın tarafındaki kayıp yüzde 0,10 olarak ortaya çıkarken, 4 bin 283 dolar seviyelerinden işlem aldı.
Gram altın tarafında da durum çok farklı değil. Yüzde 2,40’a yaklaşan kayıpla gram altın dün 6 bin 700 TL’nin aşağısına kadar indi. Bugün ise gram altın stabil durağan bir şekilde güne başladı.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise merak konusu oldu. Kapalıçarşı’da gram altın güne yüzde 0,10’luk kayıpla 6 bin 748 TL seviyesinde konum olarak başladı.
Saat 07.15 itibarıyla Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum şu şekilde;
Gram Altın: Alış fiyatı 6 bin 665 TL, satış fiyatı 6 bin 748 TL.
Çeyrek Altın: Alış fiyatı 10 bin 919 TL, satış fiyatı 11 bin 10 TL.
Yarım Altın: Alış fiyatı 21 bin 838 TL, satış fiyatı 22 bin 13 TL.
Tam Altın: Alış fiyatı 43 bin 543 TL, satış fiyatı 43 bin 899 TL.
Gremse Altın: Alış fiyatı 108 bin 53 TL, satış fiyatı 109 bin 225 TL.
Has Altın: Alış fiyatı 6 bin 698 TL, satış fiyatı 6 bin 735 TL
Sabah saatlerinde 45,85 TL seviyelerini gören dolar ise tarihi zirvesini güncelledi. Anlık olarak dolar 48,84’de satış fiyatına çıkıyor.
Gece yarısı 101 dolar seviyesinde olan Brent Ham Petrol sert düşüş yaşayarak 97,40 dolar seviyelerine kadar geriledi. 7 saatlik kayıp yüzde 5,71’i buldu.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.