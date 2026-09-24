Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini 23 Eylül tarihi itibarıyla güncelledi. Yapılan denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, piyasada zeytinyağı adıyla satılan çok sayıda üründe tohum yağı karıştırılarak hile yapıldığı belirlendi.
Bakanlık tek tek açıkladı: 21 zeytinyağı markası hileli çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23 Eylül tarihli güncel taklit ve tağşiş listesinde, zeytinyağı olarak satılan 21 markada hile tespit edildi. Laboratuvar incelemelerinde "naturel sızma" ve "soğuk sıkım" etiketli ürünlere ucuz tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Denetimlerde en çok dikkat çeken unsur; hileli ürünlerin büyük bir kısmının ambalajlarında "naturel sızma", "soğuk sıkım", "naturel", "gurme" veya belirli yörelere atıfta bulunan ifadelerin yer alması oldu. Tüketicinin saf zeytinyağı aldığını düşünerek satın aldığı 1, 2, 5 ve 18 litrelik ambalajlardaki ürünlerin içeriğinde, zeytinyağı dışında daha ucuz tohum yağlarının bulunduğu tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yağ bitkileri; soya, kolza/kanola, pamuk tohumu (çiğit), ayçiçeği, yer fıstığı, aspir, palm çekirdeği, Hindistan cevizi, susam tohumu, keten tohumu ve haşhaş tohumundan oluşuyor.
FARKLI İSİMLERLE AYNI ÜRETİCİ LİSTEDE
Bakanlığın yayımladığı güncel listede Aydın, Balıkesir, İzmir, Artvin ve Hatay gibi farklı illerde faaliyet gösteren üretici ve satıcılara ait toplam 21 zeytinyağı markası ve ürünü yer aldı.
Listede yer alan firma ve markalar incelendiğinde, bazı üreticilerin birden fazla farklı marka ve ürün adı altında piyasaya hileli zeytinyağı sürdüğü görüldü.
Özellikle Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir üreticiye ait, farklı ürün isimleriyle satışa sunulan çok sayıda zeytinyağında aynı tağşiş tespit edildi.
Süleyman Seyhan
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üretilen 1 litrelik Naturel sızma zeytinyağında hile tespit edildi.
Balıkesir Gurme
Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren üreticinin 5 litrelik Naturel sızma ve Sızma zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.
Zeytinyağı Trilye
Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Sızma zeytinyağı listeye girdi.
Egem Balıkesir
Hatay'ın Antakya ilçesinden piyasaya sürülen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında tağşiş yapıldığı açıklandı.
Özgü Balıkesir
Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında hile saptandı.
Özgü Zeytinyağı Trilye
Hatay'ın Antakya ilçesinden satışa sunulan 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağı ifşa edildi.
Balıkesir Kuzey Ege Yöresi
Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren firmanın 2 litrelik zeytinyağı ürünü listede yer aldı.
Balıkesir Akçay Altınoluk
Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında uygunsuzluk bulundu.
Ay Cömert
Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.
Dalından Ayvalık
İzmir'in Buca ilçesinde üretilen 5 litrelik Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında hile yapıldığı açıklandı.
Yılmaz Naturel: Aydın'ın Efeler ilçesinde satışa sunulan 18 litrelik Sızma zeytinyağı listede yer aldı.
Çavuş: Balıkesir'in Havran ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında tağşiş saptandı.
Asr-I Zeytün
İzmir'in Buca ilçesinde üretilen 5 litrelik Soğuk sıkım zeytinyağında hile tespit edildi.
Premium Edremit: İzmir'in Buca ilçesinden piyasaya sürülen 5 litrelik Natürel sızma zeytinyağı ifşa edilen ürünler arasına girdi.
DR. Şifa Köybirlik: Aydın'ın Köşk ilçesinde üretilen 5 litrelik Sızma zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.
Balıkesir Kuzey Ege: Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Sızma zeytinyağı listede yer aldı.
Zeytin Bahçesi: Hatay'ın Antakya ilçesinden satışa sunulan 5 litrelik Sızma zeytinyağında hile bulundu.
Güzelköylü: Aydın'ın Köşk ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında uygunsuzluk tespit edildi.
Serkan Musacalı: Balıkesir'in Havran ilçesinden piyasaya sürülen 1 litrelik Naturel birinci zeytinyağı ifşa edildi.
Dededen Toruna Gurme Ayvalık: Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde satışa sunulan Naturel sızma zeytinyağında hile yapıldığı açıklandı.