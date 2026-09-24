Bakanlık tek tek açıkladı: 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Denetimlerde en çok dikkat çeken unsur; hileli ürünlerin büyük bir kısmının ambalajlarında "naturel sızma", "soğuk sıkım", "naturel", "gurme" veya belirli yörelere atıfta bulunan ifadelerin yer alması oldu. Tüketicinin saf zeytinyağı aldığını düşünerek satın aldığı 1, 2, 5 ve 18 litrelik ambalajlardaki ürünlerin içeriğinde, zeytinyağı dışında daha ucuz tohum yağlarının bulunduğu tespit edildi.