Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri, "Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi" ile yaşlı vatandaşları özel günlerinde yalnız bırakmıyor. Ekipler, bu kapsamda İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde ikamet eden 5 çocuk annesi 85 yaşındaki Emine Kurt’un kapısını çalarak doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

"DAHA ÖNCE HİÇ KİMSE DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMADI"

Ömrü boyunca ilk kez doğum gününün kutlandığını belirten Emine Kurt, yaşadığı duygu dolu anları dile getirerek, "Belediyemize Allah kuvvet versin. Pastayı gördüm, şoke oldum. Daha önce hiç kimse doğum günümü kutlamadı. İlk kez bugün kutlandı. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

NEFES PROJESİ İLE KAPSAMLI DESTEK SAĞLANIYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Yaşlı Bakım Şube Müdürlüğünde görevli Psikolog Yasin Güzel, çalışmaların sadece doğum günü sürprizleriyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın talimatıyla yürütülen "Nefes Projesi" detaylarına değinen Güzel; evde temizlik, hastane nakil ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra Ataköy Aktif Yaşam Merkezi'nde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve Halk Eğitim kurslarıyla yaşlı vatandaşların sosyal izolasyondan çıkmalarına destek olduklarını belirtti.

"GÖNÜLLERİNİ HOŞNUT ETMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ekiplerin evde yalnız yaşayan büyükleri düzenli olarak ziyaret ettiğini bildiren Güzel, yaşlı vatandaşların gönüllerini hoş tutmayı ve yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.