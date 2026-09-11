Fiziki mağazada aynı ürünün farklı son kullanma tarihleri arasından seçim yapan vatandaş,internet veya telefon üzerinden yaptığı alışverişte hangi ürünün hazırlanacağını göremiyor.
Tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar
Fiziki mağazada tüketicinin görerek seçebildiği son tüketim tarihleri, sanal market alışverişinde gizli kalıyor. Şikayetler artarken, raf ömrü yaklaşan ürünlerin online siparişlerle tüketiciye gönderildiği iddiaları gündemde.Kaynak: Diğer
Tüketici şikâyetlerinde son kullanma tarihine birkaç gün kalan, hatta bazı durumlarda tarihi geçmiş ürünlerin gönderildiği görülüyor.
Türkiye’de market alışverişinin bir bölümü artık telefondan gerçekleştiriliyor. Fakat bu kolaylık, ürünün son kullanma tarihini görerek seçim yapma imkânını ortadan kaldırıyor. Tam da bu noktada tüketici şikâyetleri yoğunlaşıyor.
Son dönemde sanal market alışverişlerine ilişkin şikâyetlerde son kullanma tarihi yaklaşmış veya geçmiş ürünlerin teslim edildiğine yönelik çok sayıda şikayet bulunuyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, sorunun özellikle kısa raf ömrüne sahip ürünlerde daha görünür hâle gelmesi dikkatlerden kaçmıyor. Süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, hazır gıdalar ve taze ürünlerde birkaç günlük tarih farkı tüketici açısından önemli hâle geliyor.
Fiziki mağazada vatandaşın özellikle uzak durduğu tarihli ürünler, online siparişte tüketicinin seçme imkânı bulunmadığı için farklı bir kanaldan satılabiliyor. Marketler bazı durumlarda ürünün son kullanma tarihi henüz geçmediği gerekçesiyle değişim veya iade talebini reddedebiliyor.
Ancak hukuki açıdan “tarihi geçmemiş ürün” ile “ayıplı ürün” aynı şey değil. Ticaret Bakanlığına göre malın sözleşmeye aykırı olması hâlinde ayıplı mal hükümleri gündeme gelebiliyor ve tüketicinin bedel iadesi, ayıpsız misliyle değiştirme, ücretsiz onarım veya bedel indirimi gibi seçimlik hakları bulunuyor.
Mesafeli satışlarda ise ayrıca önemli bir ayrıntı bulunuyor. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda genel 14 günlük cayma hakkının istisnaları bulunuyor. Fakat bu durum, satıcının tüketiciye sözleşmeye uygun ve güvenli ürün gönderme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. . Dolayısıyla “Gıda ürününde cayma hakkı yok” ifadesi, her türlü iade ve değişim talebinin reddedilebileceği anlamına gelmiyor.
Tüketici derneklerine göre sanal market uygulamalarında ürünün fiyatı, gramajı, içeriği ve kampanyası gösterilirken son kullanma tarihinin gizli kalması tüketicinin seçim hakkını sınırlandırıyor. Dernekler, özellikle kısa raf ömrüne sahip gıdalarda ürünün son kullanma tarihinin sipariş tamamlanmadan önce görülebilmesini istiyor.
Yapılan açıklamada “Tüketici ürünü sepete eklediğinde yalnızca '1 litre süt' bilgisini değil, mümkünse kendisine gönderilecek ürünün son tüketim tarihini de görsün. Tarih kısa ise vatandaş ürünü satın alıp almamaya kendisi karar versin. Böylece marketin stok eritme amacıyla yaptığı bir işlem varsa bile bunun bedeli tüketiciye seçim hakkı elinden alınarak yüklenmesin” deniliyor.
EN ÇOK ŞU ÜRÜNLERDE YAŞANIYOR
● Peynir ve tereyağı.
● Tavuk ve et ürünleri.
● Hazır salata ve paketli yeşillikler.
● Ekmek ve unlu mamuller.
● Paketli atıştırmalıklar ve içecekler.