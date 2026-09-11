Tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar

Türkiye gazetesinin haberine göre, sorunun özellikle kısa raf ömrüne sahip ürünlerde daha görünür hâle gelmesi dikkatlerden kaçmıyor. Süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, hazır gıdalar ve taze ürünlerde birkaç günlük tarih farkı tüketici açısından önemli hâle geliyor.

Fiziki mağazada vatandaşın özellikle uzak durduğu tarihli ürünler, online siparişte tüketicinin seçme imkânı bulunmadığı için farklı bir kanaldan satılabiliyor. Marketler bazı durumlarda ürünün son kullanma tarihi henüz geçmediği gerekçesiyle değişim veya iade talebini reddedebiliyor.