Kaynak: İHA

Tarihi Gaziantep Çarşısı'nda yer alan dükkanda ömrünü geçiren Mehmet Uçar, mesleğin tüm inceliklerini babasının yanında çırak olarak öğrendi. Gözünü bu zanaatla açtığını ifade eden usta, yıllarca babasıyla omuz omuza çalıştı. Babasının vefatının ardından iş yerinin sorumluluğunu üstlenen Uçar, aile mirasını ve usta-çırak kültürünü aynı sadakatle devam ettiriyor. Sağlığı el verdiği sürece dükkanını açmaya ve tezgahının başında kalmaya devam edeceğini vurguluyor.

"SADECE OKUMAKLA OLMUYOR, GENÇLER ZANAATA YÖNELMELİ"

Gelişen çağla birlikte zanaat alanlarına olan ilginin azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Mehmet Uçar, genç nesillerin meslek öğrenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Gençlerin öncelikle eğitimlerine devam etmesini, ancak bunun yanında el sanatlarıyla da ilgilenmeleri gerektiğini belirten Uçar, şu çağrıda bulunuyor:

"Ben okuldan kalan zamanlarda çocuklarla birlikte çalışıyorum. Artık inşallah bizden de onlara geçer bu iş. Ben bu işi yapmaktan çok memnunum. Yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız da mesleğe meyil etsinler. Sadece okumakla olmuyor. Hem okusunlar, yine eski usul okuyamayanlar mesleğe devam etsinler, bizim tavsiyemiz bu yani."

YILLARIN ÇARŞISINDA ÇIRAK SIKINTISI

Okul döneminin açılmasıyla birlikte çanta ve valiz tamiratlarında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirten tecrübeli usta, sektörün en büyük probleminin elemansızlık olduğunu aktarıyor. Eskiden yaz tatillerinde dükkanlarında 5 ila 10 arasında çırak çalıştığını, ancak günümüzde kimsenin bu işe gelmediğini söyleyen Uçar, usta ellerde yetişecek yeni nesil çırak bulamamaktan yakınıyor.

Mehmet Uçar, okul çantası, valiz tamiri ve perakende satışlarla geçirdiği yoğun günlerinde, çocuklarının da okuldan kalan zamanlarda kendisine destek olduğunu belirterek zanaatın geleceğini kendi ailesi içinde de yaşatmayı umut ediyor.