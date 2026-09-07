Kaynak: İHA

Pülümür ilçesi Kırmızı Köprü mevkisinde nehirde vakit geçiren Ali Çetin, İsmail Çetin ve İsmail Pekin adlı vatandaşlar, uçtuğu sırada ağaca çarparak suya çakılan bir kızıl şahin gördü. Kuşun kendi imkanlarıyla sudan çıkamayacağını fark eden duyarlı arkadaşlar, hemen harekete geçerek yaralı hayvanı sudan çıkardı.

Olayın ardından bölgedeki yetkililere bilgi verildi. Yaralı kızıl şahin, tedavi ve sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince koruma altına alındı.

Yaşananları aktaran İsmail Pekin, "Arkadaşlarımızla birlikte yüzmeye geldik. Ağaçtan bir ses geldi. Kızıl şahinin suya düştüğünü fark ettik. Arkadaşımla birlikte suya girip çıkarttık. Ardından Doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.