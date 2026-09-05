Kaynak: İHA

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık köyünde yaklaşık bir asırdır sürdürülen düğün geleneği, bu kez Zonguldak'tan Bursa'ya gelin olan Tuğba Yılmaz ile Serdar Kitapçı'nın düğününde uygulandı.

Köy girişinde gelin aracının önü bir kamyonla kesildi. Damat evine yaklaşık 200 metre kala başlayan gelenek nedeniyle gelin aracı, çeşitli uygulamalar ve istekler nedeniyle 4 saat sonra evin önüne ulaşabildi.

GENÇLER GELİN ARABASININ ÖNÜNDE YEMEK YEDİ

Köyün gençleri önce damadı çağırarak birlikte oynadı. Ardından gelin aracının önüne tepsilerle yemek istedi.

Yemeklerini yiyen gençler, yaklaşık her saat başında tepsileri 10 metre ileri taşıdı. Gelin ve damat ise bu sırada araçta beklemeyi sürdürdü.

DAMAT YOLUN ORTASINDA TÜRK KAHVESİ PİŞİRDİ

Damat evine yaklaşıldığında bu kez bazı köy sakinleri köy tavuğu istedi. Talebin karşılanmasının ardından tavuklara kurdele bağlandı. Köy sakinleri tavukları boyunlarına asarak müzik eşliğinde oynadı.

Daha sonra gençler, damadın hamaratlığını görmek için yolun ortasında Türk kahvesi pişirmesini istedi.

Damat Serdar Kitapçı, piknik tüpünde kahve hazırlayarak ikram etti. Kahvelerin beğenilmesinin ardından yol yeniden açıldı.

DAMAT EVİNDE BU KEZ ÇEYİZ TABAĞI İSTENDİ

Gelin ve damat damat evinin önüne ulaştığında gelenek burada da devam etti. Gençler, damadın annesinden kırılmak üzere en değerli tabak takımından bir parça istedi.

Kısa süren pazarlığın ardından damadın annesi, kendi çeyizinden birkaç tabağı gençlere verdi. Tabağın kırılmasının ardından Tuğba Yılmaz ve Serdar Kitapçı eve girebildi.

DAMAT VE SAĞDICIN AĞZINA LOKUM DOLDURDULAR

Ancak gençlerin sürprizleri bununla da bitmedi. Damat yeniden sokağa çağrıldı ve "tatlı dilli" olması için ağzına lokum dolduruldu.

Aynı uygulamadan sağdıç ile damadın kardeşi de nasibini aldı. Böylece Derekızık köyündeki yaklaşık bir asırlık düğün geleneği renkli anlarla sürdürüldü.