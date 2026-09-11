Dünyanın en kapalı rejimlerinden biri olan Kuzey Kore'nin lider ailesine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.
Kuzey Kore liderinin dünyayı şoke eden sırrı ortaya çıktı: Yıllarca herkesten gizlemiş
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ailesine ilişkin çarpıcı bir istihbarat değerlendirmesi ortaya çıktı. İddiayı, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi paylaştı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Dünyanın en kapalı ülkelerinden Kuzey Kore'de liderlik koltuğunun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
"KAMUOYUYLA PAYLAŞILMAYAN ÇOCUĞU VAR"
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin paylaştığı raporda, Kim Jong Un'un halefi olarak yetiştirildiği değerlendirilen kızı Kim Ju Ae'nin kendisinden küçük bir kardeşi bulunduğu belirtildi. Küçük kardeşin cinsiyetinin ise henüz bilinmediği ifade edildi.
KUZEY KORE LİDERİNİN "3 ÇOCUĞU VAR" İDDİASI
Seul yönetimi daha önce Kim Jong Un'un üç çocuğu olduğuna inandığını açıklamış, ancak çocukların doğum sırasına ilişkin belirsizlik bulunduğunu belirtmişti.
İstihbarat servisi açıklamasında, "Ulusal İstihbarat Servisi şu anda Kim Ju Ae'nin halef olarak yetiştirildiğini değerlendiriyor ve cinsiyeti bilinmeyen küçük bir kardeşi bulunduğunu düşünüyor" denildi.
NTV Haber'de yer alan habere göre; istihbarat servisi, Kim Ju Ae'nin bir ağabeyi olup olmadığına yönelik iddiaların da araştırıldığını bildirdi.
Ancak istihbarat değerlendirmesine göre böyle bir ağabey gerçekten varsa bile Kuzey Kore liderliğinin halefi olabilecek konumda bulunmuyor.
Kurum, "Var olsa bile halef olabilecek bir durumda olmadığı değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
2022'DE KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKTI
Kim Ju Ae, Kuzey Kore kamuoyunun karşısına ilk kez 2022 yılında çıktı.
Ju Ae, babası Kim Jong Un ile birlikte kıtalararası balistik füze fırlatılışını izlerken görüntülendi.
O tarihten itibaren babasının yanında giderek daha sık görülmeye başlayan Ju Ae, ülkenin önemli siyasi ve askeri etkinliklerinin çoğuna katıldı. Bu etkinlikler arasında Pekin'e gerçekleştirilen yüksek profilli ziyaret de yer aldı.
Ju Ae'nin Kim Jong Un'un yanında giderek daha görünür hale gelmesi, uzun süredir Kuzey Kore liderinin yerine geçmek üzere hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Kuzey Kore devlet medyasının Ju Ae için kullandığı ifadeler de halef tartışmalarını daha da güçlendirdi.
DEVLET MEDYASINDAKİ İFADELER DEĞİŞTİ
Devlet medyası daha önce Kim Jong Un'un kızından “sevgili çocuk” şeklinde söz ederken, ilerleyen dönemde çok daha güçlü siyasi çağrışımlar taşıyan ifadeler kullanmaya başladı.
Ju Ae için Korecede “hyangdo” olarak ifade edilen ve “rehberlik eden büyük kişi” anlamına gelen bir unvan da kullanıldı.
Bu ifade, Kuzey Kore'de genellikle ülkenin en üst düzey liderleri ve onların halefleri için kullanılıyor.
KİM AİLESİNİN ÇOCUKLARI NEDEN GİZLİ TUTULUYOR?
Kuzey Kore, onlarca yıldır Kim ailesinin yönetimi altında bulunuyor.
Ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan oğlu Kim Jong Il'e, ardından torunu Kim Jong Un'a geçen iktidarın meşruiyetinde “Paektu soyu” olarak adlandırılan aile çizgisi önemli bir yere sahip.
Kim ailesinin özel yaşamına ilişkin bilgiler ise büyük ölçüde gizli tutuluyor. Bu nedenle Kim Jong Un'un çocuklarının sayısı, yaşları ve doğum sıraları gibi ayrıntılar dahi dış dünya tarafından kesin olarak bilinmiyor.