Kuzey Kore liderinin dünyayı şoke eden sırrı ortaya çıktı: Yıllarca herkesten gizlemiş

2022'DE KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKTI

Kim Ju Ae, Kuzey Kore kamuoyunun karşısına ilk kez 2022 yılında çıktı.

Ju Ae, babası Kim Jong Un ile birlikte kıtalararası balistik füze fırlatılışını izlerken görüntülendi.

O tarihten itibaren babasının yanında giderek daha sık görülmeye başlayan Ju Ae, ülkenin önemli siyasi ve askeri etkinliklerinin çoğuna katıldı. Bu etkinlikler arasında Pekin'e gerçekleştirilen yüksek profilli ziyaret de yer aldı.

Ju Ae'nin Kim Jong Un'un yanında giderek daha görünür hale gelmesi, uzun süredir Kuzey Kore liderinin yerine geçmek üzere hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Kuzey Kore devlet medyasının Ju Ae için kullandığı ifadeler de halef tartışmalarını daha da güçlendirdi.