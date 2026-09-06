Ardahan’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetlenen yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı.
Yoğun yağışın etkisiyle bazı yol güzergâhlarında su birikintileri meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi ve yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Kentte etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara yol açarken, özellikle kırsal kesimlerde görülen dolu yağışı tarım arazilerini de etkiledi. Dolu nedeniyle tarlalardaki ürünlerde zarar oluştu.