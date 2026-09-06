Alman komedyen şaşkına döndü:İstiklal Marşı'na tek yürek eşlik ettiler

Alman komedyen Mario Adrion, gösterisi sırasında Türk seyircilere Türkiye'nin milli marşını sordu. Kısa bir melodi veya tek kıta duymayı bekleyen Adrion, salonun ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumaya başlaması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.