ABD-İran savaşının etkisiyle bu yılın mart ayında ara verilen bir hafta vadeli repo ihalesinin 3 puanlık sürpriz indirimle yeniden gerçekleşmesi piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gecelik borç verme faizi yüzde 40 seviyesindeyken, geçtiğimiz haftalarda yüzde 37 oranıyla repo ihalesi düzenlemesi piyasalarda "örtülü faiz indirimi" olarak yorumlandı.
Bankalar konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin faizlerini düşürdü
Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalesinde yaptığı 3 puanlık örtülü faiz indirimi finans sektöründe karşılık buldu. Bankalar ticari kredi faizlerini 1,5 ile 3 puan arasında düşürürken, konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranlarında da gerileme başladı.Kaynak: Diğer
Politika faizi sabit tutulurken fonlama koşullarının gevşetilmesi üzerine bankalar da harekete geçerek ilk etapta ticari kredi faizlerinde 1,5 ile 3 puan arasında indirime gitti.
KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ
TCMB verilerine göre Merkez Bankası'nın adımı öncesinde 21 Ağustos haftasında yıllık ağırlıklı ortalaması yüzde 42,04 olan konut kredisi faiz oranı, 28 Ağustos haftasında yüzde 41,89’a geriledi.
Kredi türlerine göre yıllık ve aylık faiz oranlarındaki değişim şu şekilde gerçekleşti:
KONUT KREDİSİ
Yıllık faiz yüzde 42,04’ten yüzde 41,89’a (Aylık yüzde 3,50'den yüzde 3,49'a) geriledi.
TAŞIT KREDİSİ
Yıllık faiz yüzde 48,18’den yüzde 47,99’a (Aylık yüzde 4,01'den yüzde 3,99'a) düştü.
İHTİYAÇ KREDİSİ
Yıllık faiz yüzde 64,20’den yüzde 60,64’e (Aylık yüzde 5,35'ten yüzde 5,05'e) çekildi.
TİCARİ KREDİ
Yıllık maliyet yüzde 45 seviyesinden yüzde 43 seviyesine gevşedi.
Bankacılık çevreleri, bazı kurumların dönemsel kampanyalarla 2 ile 3 puan aralığında indirime gittiğini ve indirim süresince kredi talebinde artış yaşandığını kaydetti.
İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KONUT PİYASASI NEFES ALACAK
Finansman koşullarının gevşemesi ve kredi taksitlerinin daha erişilebilir seviyelere gelmesi, 250 alt sektörü besleyen inşaat sektörünü hareketlendirecek. Finansal rahatlamanın piyasaya olası etkileri şunlar olacak:
ERİŞİLEBİLİR TAKSİTLER
Milyarlarca lira değerindeki yüzlerce konut projesinde biriken arzın satışa dönüşmesi kolaylaşacak.
KİRA FİYATLARINDA OLUMLU YANSIMA
Ev sahibi olanların kiracılıktan çıkması kiralık konut arzı üzerindeki baskıyı hafifletecek ve kira artış hızının önüne geçilmesini sağlayacak.
MEVDUATTAN KONUTA KAÇIŞ
Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların mevduattan çıkarak yeniden konuta yönelmesi yeni projelerin önünü açacak.
Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesiyle canlanacak talebin konut fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi doğurabileceği uyarısında bulunurken önümüzdeki aylarda tapu dairelerindeki hareketliliğin artması bekleniyor.