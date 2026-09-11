Bankalar konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin faizlerini düşürdü

ABD-İran savaşının etkisiyle bu yılın mart ayında ara verilen bir hafta vadeli repo ihalesinin 3 puanlık sürpriz indirimle yeniden gerçekleşmesi piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gecelik borç verme faizi yüzde 40 seviyesindeyken, geçtiğimiz haftalarda yüzde 37 oranıyla repo ihalesi düzenlemesi piyasalarda "örtülü faiz indirimi" olarak yorumlandı.