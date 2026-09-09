Kaynak: İHA

Aksaray'da son 66 yılın en yüksek yağışıyla kuruyan yüzeyleri suya kavuşan Tuz Gölü'nün doluluk oranı yüzde 45 arttı. Yükselen su seviyesi, flamingolara can suyu oldu.

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, son dönemdeki yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesinden uzaklaştı. Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayan ve son 90 yılda küçülmesiyle gündeme gelen gölün yüzey alanı genişledi. Göl aynı zamanda doğa harikası yapısıyla da ön plana çıkıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan, artan su seviyesinin başta flamingolar olmak üzere tüm canlıların yaşam alanlarını olumlu etkilediğini belirterek kış aylarındaki yağışlarla gölün özlenen günlerine kavuşacağını ifade etti.

Ceylan, "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, son 66 yılın en fazla yağışıyla birlikte yüzde 45 oranında arttı. Artan su seviyesi Tuz Gölü'nün yüzey alanını genişletti. Su seviyesinin artmasıyla birlikte başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını olumlu yönde etkiledi. Bu kış da kar ve yağmur yağışlarının inşallah artmasıyla birlikte Tuz Gölü beklenen ve özlenen günlerine kavuşacaktır" dedi.