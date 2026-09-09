Kaynak: İHA

Artvin'de nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba, yavrusuyla birlikte doğal yaşam alanında görüntülendi. Bölgede üremeye devam ettiğini gösteren bu kayıt, doğa koruma çalışmalarına umut oldu.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, anne akbabanın yavrusuyla geçirdiği özel anlar yer aldı.

Türün bölgedeki varlığını sürdürdüğünü kanıtlayan bu gelişme umut verici bulunurken, yetkililer yaban hayatını koruma ve izleme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.