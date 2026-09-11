İstanbul’un göbeğinde bal sürprizi: Duvarı kırdılar kilolarcasını çıkardılar

Bu Avcılar'ın balı. Biz arılara güzel bir yuva ayarladık. Şimdi kovaların içine dolduruyoruz hocamızla beraber onları daha güzel bir yere üretim yapabilsinler diye götüreceğiz. Burası bizim oturma odamızdı. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık akvaryum gibi onu izlerdik. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Balın tadı harika, bildiğiniz doğal bal. Çünkü tamamen kendiliğinden doğal olarak oluştu" ifadelerini kullandı.