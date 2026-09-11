CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından sandıkta kazandığı onlarca belediyeyi; masa başı transferler ve yargı süreçleriyle kaybetti. AK Parti 2024 yılında Özgür Özel'in deyimiyle ilk kez "yenilgiyi" tadarken, 2026 yılına gelinen noktada seçmen iradesi büyük bir tartışmaya açıldı.
AK Parti İstanbul'u aldı: Harita yeniden çizildi
31 Mart yerel seçimlerinde dönemin Özgür Özel liderliğindeki ana muhalefet partisi CHP, Türkiye'de önemli bir zafer elde etti. CHP Türkiye genelinde aldığı 17 milyon 391 bin 548 oyla Türkiye'nin 1. partisi olurken; İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözleri hala kulaklarda çınlıyor...Aykut Metehan
Seçimlerden bu yana geçen 2 buçuk yılda birçok CHP'li belediye başkanı tutuklandı, bir çoğu da 'pazarlık' iddiaları eşliğinde AK Parti'ye geçti. Adeta 'yargı kıskacı altında' bir görüntü veren muhalefet; sandıkta kazandığı seçimi masada kaybetti.
Son günlerde AK Parti'nin asıl hedefinin İstanbul olduğu konusu gündeme getirilirken, son transferlerle birlikte İstanbul'da harita adeta yeniden çizildi.
31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'un 39 ilçesinden 26'sını CHP, 13'ünü AK Parti kazanmıştı.
Aradan geçen 2 buçuk yıllık periyotta CHP'nin sandıkta seçmen iradesiyle kazandığı 9 ilçe AK Parti'ye geçti.
Son olarak Üsküdar Belediye başkan vekilliğinin operasyon ve transferler gölgesinde AK Parti'ye geçmesiyle; İstanbul'da AK Parti 9'uncu belediyesini almış oldu.
İstanbul haritası yeniden çizildi; CHP 17 ilçeye gerilerken, AK Parti belediye sayısını 22'ye çıkardı.
Peki, 2024'ten bu yana İstanbul siyasetinde neler yaşandı? YENİÇAĞ derledi...
ESENYURT
Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'u yüzde 49 oyla kazanan Ahmet Özer, "terör" soruşturmasıyla görevden alınıp yerini kayyuma bıraktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına giden sürecin de ilk adımı atılmış oldu. Ahmet Özer, 11 Kasım 2025'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş olsa dahi görevine halen iade edilmiş değil.
BEYKOZ
Başkan Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklandı, sonra tahliye edildi derken ertesi gün itirazla bir daha tutuklandı. Mart 2025'te Beykoz Belediyesi başkan vekilliğine CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel de Eylül 2025'te partisinden istifa edip iki meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katıldı. Rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
ŞİŞLİ
Rant ve bütçe büyüklüğüyle İstanbul'un en kritik merkezlerinden Şişli, 19 Mart operasyonlarının hedeflerindendi. "Kent uzlaşısı" gerekçesiyle tutuklanan Resul Emrah Şahan'a terör dosyasından tahliye kararı çıktı ama cezaevi kapısından çıkamadan yepyeni bir dosyadan tekrar tutuklandı. Şahan terör dosyasından tahliye edilmesine rağmen, kayyum görevini sürdürmeye aynen devam ediyor.
BAYRAMPAŞA
Başkan Hasan Mutlu'nun "yolsuzluk" suçlamasıyla Eylül 2025'te tutuklanmasıyla koltuk boşaldı. Meclisteki vekillik seçimini önce CHP kazandı ama AK Parti itiraz etti. İptal edilip yenilenen olaylı dördüncü turu 1 oy farkla AK Partili İbrahim Akın aldı. Bu süreçte tutuklanan Mutlu ise hakkında istenen 800 küsur yıl hapis cezasıyla cezaevinde.
GAZİOSMANPAŞA
Başkan Hakan Bahçetepe 3 Haziran 2025 tarihinde "yolsuzluk ve rüşvet" suçlamalarıyla tutuklandı. Mecliste yapılan oylama sonucu belediye başkanı vekilliğine AK Partili Eray Karadeniz seçildi. Üstelik Karadeniz seçilir seçilmez belediyenin internet sitesine ismini "vekil" olarak değil doğrudan "belediye başkanı" olarak yazdırdı.
ŞİLE
Beykoz senaryosu Şile'de tekrarlandı. Başkan Özgür Kabadayı tutuklandı. Yerine geçen CHP'li Sacit Terzi kısa süre sonra partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
ÇEKMEKÖY
Burada tutuklama yok, doğrudan transfer var. İlçe kurulduğundan beri ilk kez, yüzde 49 oyla, CHP'nin kazandığı Çekmeköy'de, Belediye Başkanı Orhan Çerkez partisinden istifa edip AK Parti’ye katıldı.
TUZLA
Çekmeköy’deki transfer dalgası Tuzla’ya da uzandı. 31 Mart’ta seçimi kazanan Eren Ali Bingöl, İBB yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından CHP’den istifa edip AK Parti saflarına geçti.
ÜSKÜDAR
Son durak Üsküdar. Sinem Dedetaş yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 31 Temmuz'da tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı. 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazandı. CHP'nin kazandığı seçim mahkeme kararıyla iptal edildi. Meclis üyelerine yönelik gözaltı ve transferlerin ardından Yeni Parti-CHP ortaklığına rağmen AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi