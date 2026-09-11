AK Parti İstanbul'u aldı: Harita yeniden çizildi

ESENYURT

Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'u yüzde 49 oyla kazanan Ahmet Özer, "terör" soruşturmasıyla görevden alınıp yerini kayyuma bıraktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına giden sürecin de ilk adımı atılmış oldu. Ahmet Özer, 11 Kasım 2025'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş olsa dahi görevine halen iade edilmiş değil.