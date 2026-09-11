SGK Uzmanı İsa Karakaş, kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu.
SGK Uzmanı İsa Karakaş ‘müjde’ dedi: Maaşlardan kesinti olmayacak
SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) çalışanların maaşlarından yüzde 3 işçi ve yüzde 3 işveren kesintisi öngören Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) yer almadığını açıkladı. Karakaş, maaşları tehdit eden kesinti kabusunun tamamen bittiğini müjdeledi.Hava Demir
Yayınlanan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP), kamuoyunda "ikinci emeklilik" veya "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)" olarak bilinen ve maaşlardan ek kesinti öngören düzenlemeye yer verilmediğini belirtti.
MEVCUT SİSTEMDE ZATEN YÜZDE 38,75 PRİM KESİNTİSİ VAR
İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazılarında ve analizlerinde bu sistemin uygulanamayacağını defalarca vurguladığını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:
MEVCUT KESİNTİLER
Çalışanların maaşından halihazırda yüzde 14 SGK ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 15 kesinti yapılıyor. İşveren payı ile birlikte toplam prim kesintisi yüzde 38,75 seviyesini buluyor.
YÜZDE 45’E ULAŞAN YÜK
Ek olarak planlanan yüzde 3 işçi ve yüzde 3 işveren kesintisi (toplam yüzde 6) eklendiğinde prim yükünün yüzde 44,75 - yüzde 45 bandına çıkacağını belirten Karakaş, bu oranların akla ve mantığa aykırı olduğunu ifade etti.
ASGARİ ÜCRETLİNİN DURUMU
Çalışan nüfusun yaklaşık yarısının asgari ücret veya buna yakın maaşlar aldığını hatırlatan Karakaş, 28 bin TL seviyesindeki asgari ücretten ekstra yüzde 3 kesinti yapılmasının imkansız olduğunu vurguladı
KARAKAŞ: ''İKİNCİ EMEKLİLİĞİ BIRAKIN, MEVCUT SİSTEMİ DÜZELTİN''
TES yerine mevcut emeklilik sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini savunan Karakaş, yetkililere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"İkinci emekliliği ne yapacaksın? Sen bir var olan emeklilik sistemini düzelt. Eğer bir şey yapacaksan mevcut olan emeklilik sistemini düzelt.''
''Aylık bağlama oranını düzelt, intibak yap, seyyanen zammı yap. Tek emeklilik sistemi olsun ve en iyisi olsun."
YENİ OVP’DE TES YER ALMADI: DÜZENLEME TAMAMEN RAFTA
Önceki Orta Vadeli Program’da yer alan ve Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) dayalı işçi ve işveren prim ödemesini şart koşan maddelerin yeni OVP’den tamamen çıkarıldığını söyleyen İsa Karakaş, çalışanların maaşlarını etkileyecek bu kesinti planının resmen rafa kalktığını açıkladı.
Karakaş, Ankara'daki temaslarına dayanarak 2027 yılında emekliler ve çalışanlar için yeni gelişmelerin olacağını da sözlerine ekledi.