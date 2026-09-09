Kaynak: İHA

Tezgahlarda sebze ve meyve satışı yapan esnaf, Türk müşterilere kendi dillerinde hitap etmenin satışlara olumlu yansıdığını ve iletişim kurmanın oldukça keyifli olduğunu belirtiyor. Müşterilerini "Merhaba, hoş geldiniz" kelimeleriyle karşılayan pazarcılar; elma, incir gibi ürünlerin isimlerini ve kilo fiyatlarını Türkçe ifade ediyor. Türkçe hitaptan memnuniyet duyan Türk vatandaşları ise tanıdık bir atmosferde alışveriş yapmanın rahatlığını yaşıyor.