Tezgahlarda sebze ve meyve satışı yapan esnaf, Türk müşterilere kendi dillerinde hitap etmenin satışlara olumlu yansıdığını ve iletişim kurmanın oldukça keyifli olduğunu belirtiyor. Müşterilerini "Merhaba, hoş geldiniz" kelimeleriyle karşılayan pazarcılar; elma, incir gibi ürünlerin isimlerini ve kilo fiyatlarını Türkçe ifade ediyor. Türkçe hitaptan memnuniyet duyan Türk vatandaşları ise tanıdık bir atmosferde alışveriş yapmanın rahatlığını yaşıyor.
Belçika esnafı Türk müşterileri Türkçe çağırıyor
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Kaynak: İHA
Belçika'da Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı kentlerdeki semt pazarlarında çalışan esnaf, Türk müşterilerin ilgisini çekmek ve ürünlerini tanıtmak amacıyla Türkçe ifadeler kullanmaya başladı.
22 ton yağ taşıyan tır alev aldı: Araç tamamen yandı Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde 22 ton sentetik yağ taşıyan tır, Almatı-Termez-Taşkent karayolunda alev aldı. Yangında tır ve römork tamamen yanarken, yağın bir bölümü yola döküldü. Alevler yaklaşık 1 hektarlık kuru otu da küle çevirdi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
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