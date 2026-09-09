Tezgahlarda sebze ve meyve satışı yapan esnaf, Türk müşterilere kendi dillerinde hitap etmenin satışlara olumlu yansıdığını ve iletişim kurmanın oldukça keyifli olduğunu belirtiyor. Müşterilerini "Merhaba, hoş geldiniz" kelimeleriyle karşılayan pazarcılar; elma, incir gibi ürünlerin isimlerini ve kilo fiyatlarını Türkçe ifade ediyor. Türkçe hitaptan memnuniyet duyan Türk vatandaşları ise tanıdık bir atmosferde alışveriş yapmanın rahatlığını yaşıyor.