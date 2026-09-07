Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu yargılanan Oğuzhan Uğur ve benzer durumdaki tüm isimlerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek durumun hukuk devletine aykırı olduğunu savundu.

Karamahmutoğlu, X platformu üzerinden yayımladığı video mesajında, kamuoyunu etkileme gücüne sahip bir figürün tutuklu yargılanarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasının mesleki faaliyetlerini engellemeyi amaçlayıp amaçlamadığını sorguladı.

Adaletin tecellisi ile bu tür uygulamalar arasındaki çizgiye dikkat çeken Zafer Partisi yöneticisi, cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanma imkanı olan bütün mağdurların toplumsal vicdan doğrultusunda salıverilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Ümit Özdağ'ın da benzer bir mağduriyet yaşadığını hatırlatan Karamahmutoğlu, partilerinin bu tür hukuksuzlukları yakından bildiğini ve her zaman adaleti savunduğunu kaydetti.

Karamahmutoğlu’nun açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

“Oğuzhan Uğur neden tutuklu? Kamuoyu oluşturmada etkili ve etkin olan bir ismin tutuklu yargılamayla hapsedilmesi, özgürlüğünden yoksun bırakılması, o bireyi çalışmalarından alıkoymak ve etkisiz kılmak sonucuna hizmet eder. Öyleyse maksat bu muydu yoksa herhangi bir suça ilişkin adaletin tecellisi mi? Oğuzhan Uğur ile birlikte onun gibi aslında pekala yargılaması özgürlüğü kısıtlanmadan tutuksuz olarak yapılabilecek cezaevlerindeki tüm mağdurların toplumsal vicdan ve adalet duygusu gözetilerek özgür bırakılmalarının hukuk devletinin gereği olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Zafer Partisi'nin genel başkanı sayın Ümit Özdağ da aynı mağduriyete uğratıldığı için Zafer Partisi bu yaşanan, yaşatılan haksızlıkları en iyi anlayabilen partidir.”