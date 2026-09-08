Kaynak: İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sarp kayalık arazide anne dağ keçisinin yavrusunu emzirdiği ve ikilinin doğal yaşamdaki özel anları doğa fotoğrafçısı Mustafa Aydın tarafından kaydedildi.

Yaban hayatı çeşitliliğiyle bilinen bölgede, ödüllü doğa fotoğrafçısı Aydın'ın objektifine yansıyan karelerde, yavru dağ keçisinin dik yamaçlarda annesini yakından takip ettiği görüldü.

Bir süre kayalıklar arasında dolaşan yavru, ardından annesinden süt emdi. Zorlu coğrafi koşullara güçlü bacakları ve kayalık zemine uyumlu tırnak yapılarıyla adapte olan dağ keçileri, çevik hareketleriyle dikkat çekiyor. Anne ve yavrusunun kayalıklar arasındaki bu uyumlu yolculuğu, Yusufeli'nin zengin faunasını bir şekilde bir kez daha gözler önüne serdi.