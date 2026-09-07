Ardahan’da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, özellikle kırsal bölgelerde etkili olan dolu tarım arazilerindeki ürünlere zarar verdi.