Ağrı’nın Patnos ilçesinde soğuk havaların başlamasına rağmen açan mor, pembe, sarı ve turuncu tonlarındaki çiçekler görenleri etkiledi.
Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte doğanın kış sezonuna hazırlandığı süreçte, ilçedeki bir bahçede görülen canlı renkler dikkat çekti.
Taş döşeli patika yolu çevreleyen çiçekler ile yeşil örtünün uyumu, bölgeye gelen fotoğraf meraklıları için eşsiz kareler ortaya çıkardı. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu olağanüstü manzara, soğuk günlerin başlaması öncesinde renkli bir atmosfer oluşturdu.