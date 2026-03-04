YENİÇAĞ - 4 Mart 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD İLE İSRAİL’İN İRAN’A KARŞI SAVAŞINDA 5’İNCİ GÜN

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. Savaşın 5’inci gününde Hint Okyanusu’nda ABD gemisi vurulurken İsrail’in Lübnan’a saldırıları da sürüyor.

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZE TÜRK HAVA SAHASINDA VURULDU: PARÇALARI HATAY'A DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı.

SURİYE'NİN KAMIŞLI KENTİNE DE FÜZE DÜŞTÜ: MARDİN NUSAYBİN'E 2 KM UZAKTA

Türkiye sınırına ilerleyen ve havada imha edilen mühimmat parçasının ardından Suriye’nin Kamışlı ilçesine de füze düştü. Düşen füzenin Mardin Nusaybin’e 2 km sınırda olduğu belirtildi.

HATAY'DA DÜŞÜRÜLEN FÜZE SONRASI HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hatay’da düşürülen füze sonrası İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü. Fidan, İranlı mevkidaşına İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.

NATO: TÜRKİYE DAHİL TÜM MÜTTEFİKLERİN YANINDAYIZ

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşmesine ilişkin NATO'dan açıklama geldi. NATO'dan yapılan açıklamada, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız" denildi.

İRAN: AHMEDİNEJAD'IN SAĞLIK DURUMU İYİ VE BU ÖĞLEDEN SONRA ŞEHİTLER MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

İsrail ve ABD’nin saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile ilgili açıklama geldi. İran İçişleri Bakanlığı Ahmedinejad’ın Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

ORTA DOĞUDA BÜYÜK GÖÇ DALGASI BAŞLADI: ONBİNLERCE KİŞİ GÖÇ İÇİN YOLA DÖKÜLDÜ!

İsrail ordusu, Hizbullah’ın stratejik üssü olarak kabul edilen Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini aralıksız vurmaya devam ediyor. Bu yoğun bombardıman, Lübnan tarihinin en büyük göç dalgalarından birini de beraberinde getirdi.

GÜNDEM YENİÇAĞ

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR İÇİN ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI

Özelleştirme İdaresi’nin 2025 yılı raporunda köprü ve otoyollar için danışmanlık alındığı ve sürecin resmen başlatıldığı ortaya çıktı.

ORHAN ŞEN'DEN KORKUTAN UYARI: BU SİS MASUM DEĞİL

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ankara için tehlikeli hava kirliliği uyarısında bulundu. "Bu sis masum değil" diyen Şen, kirli sisin etkili olduğu riskli bölgeleri bir bir saydı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

TİCARET BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ: ANAHTARLIKTAN KALEME KADAR LİSTEDE YOK YOK

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi. İfşa listesindeki ürünlerde anahtarlıktan, boya kalemine, canlı ve ahşap masaya kadar birçok marka ürün var.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Açlık sınırının 32 bin TL’yi aşarak rekor kırdığı dönemde gözler bayram ikramiyesine çevrilmişti. Ancak AKP kulislerinde belirlenen 5 bin TL rakamı ‘savaş’ nedeniyle rafa kalktı. Bu sene ikramiyeler 4 bin TL olarak belirleneceği kesinleşti. Peki ödemeler ne zaman yapılacak?

SİYASET YENİÇAĞ

DERVİŞOĞLU: PKK İLE İŞ TUTMAK İSRAİL İLE İŞ TUTMAKTIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecini İran'daki savaş bağlamından değerlendiren Dervişoğlu, "PKK ile iş tutmak, İsrail ile iş tutmaktır" dedi.

GÜNÜN YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / SELÇUK GEZER

ALTIN YETERLİ YÜKSELMEDİ DİYENLERE DUYURULUR... MUHTEŞEM ENFLASYON OYUNU…

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Her ne kadar gerçeklerle hiçbir ilgisi olmasa da enflasyonun tekrar yükseliş trendine girdiğini TÜİK verilerinden de anlıyoruz. Üstelik bu verilerde daha İran savaşı etkisi yok !!!

SPOR YENİÇAĞ

ARDA TURAN'A BÜYÜK TEKLİF: DÜNYA DEVİNİN BAŞINA GEÇİYOR

Shakhtar Donetsk’teki başarılı performansıyla dikkat çeken Arda Turan, gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi. İspanyol basınından bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

ESKİ HAKEM ARDA KARDEŞLER: “ ŞİKE TEKLİFİ ALDIM, BELGELER FEDERASYONDA"

Eski hakem Arda Kardeşler, görev yaptığı dönemde kendisine bir kez şike teklifi yapıldığını açıkladı. Kardeşler, söz konusu teklifin belgeleriyle birlikte federasyona bildirildiğini ve hemen karakola giderek ifade verdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

📌İran’da başlayan savaş sonrası YouTube’daki “F-16 nasıl kaldırılır?”, “Tank nasıl çalışır?” videoları

Bölgedeki gerilim tırmanırken sosyal medyada bu kez “lazım olur” esprisiyle yayılan bir akım öne çıkıyor. Bazı yayıncılar/sayfalar, takipçilerden gelen yorumlar üzerine simülasyon üzerinden “F-16 nasıl kaldırılır?”, “tank nasıl çalışır?” gibi içerikler paylaşıyor; videolar X’te hızla dolaşıma giriyor.



📌İran’dan ateşlenen füzenin Türk hava sahasında vurulması

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, NATO hava ve füze savunma unsurları devreye girerek havada etkisiz hale getiriliyor. Önleme sırasında kullanılan mühimmata ait bir parçanın Hatay/Dörtyol civarında açık alana düştüğü, can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor.