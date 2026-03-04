ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 5 gündür devam ediyor. ABD ve İsrail başta başkent Tahran olmak üzere çeşitli kentlere hava saldırısı düzenlerken, İran ise bölgedeki ABD üslerini İHA’lar ve füzeler ile vuruyor.

Öte yandan İsrail, Lübnan’a saldırılara devam ediyor.

TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.

KUVEYT'TE ENGELLENEN FÜZE EVE DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası üzerinde tespit edilen bir dizi düşman hava hedefinin tespit edilerek engellendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında vurulan bir füzenin enkazının sivil bir konuta düştüğünü belirten el-Atvan, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcü Dr. Abdullah el-Sund yaşanan kazayı doğrulayarak, "11 yaşındaki bir kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasında bulundu. el-Sund aynı ailenin 4 üyesinin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

BEYRUT’TA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Lübnan'da 16 köye daha tahliye emri yayınlamasının ardından başlayan saldırılarda, Beyrut'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İRAN: HİNT OKYANUSU'NDA ABD DESTROYERİ VURULDU

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

CENTCOM: 2 BİN İRAN HEDEFİ VURULDU