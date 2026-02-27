YENİÇAĞ - 26 Şubat 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Siyasetteki gelişmelerden gündeme, spordan ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

DÜNYA YENİÇAĞ

PAKİSTAN AFGANİSTAN'A SAVAŞ AÇTI

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar savaşı beraberinde getirdi. Pakistan Savunma Bakanı Asıf, "Artık sabırlarının kalmadığını" belirterek "Açık savaş halinde" olduklarını söyledi. Karşılıklı saldırılarda 228 Afgan'ın öldürüldüğü öğrenildi.

PAKİSTAN'DAN İDDİA: AFGAN ÜST DÜZEY YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan’ın Spin Boldak’ta hedef aldığı araçta üst düzey bir Afgan yetkilinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmezken öldürülen yetkilinin Taliban Eğitim Bakanı Nada Mohammad Nadeem olduğu ileri sürüldü.

ABD İSTİHBARATI TRUMP’IN İRAN İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

ABD Başkanı Trump, Kongre’de yaptığı konuşmada İran’ın ABD’yi vurabilecek balistik füze geliştirmeye çalıştığını iddia etmişti. Ancak ABD istihbaratının tespitleri Trump’ın iddiasını çürüttü.

SİYASET YENİÇAĞ

BABACAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN İLK KEZ RAKAM VERDİ: KURBAN ALABİLSİN

Ali Babacan, emeklilere bayram ikramiyesinin en az bir maaş kadar olması gerektiğini söyledi. Ekonomik tabloyu eleştiren Babacan, kurban parasına erişimin bayram ikramiyesiyle sağlanması gerektiğini vurguladı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA ARA KARAR: BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar çıktı. 7 kişinin tahliyesine karar verilirken 4 CHP'li Belediye Başkanının tutuklu yargılanmasına karar verildi.

ÖCALAN VATANDAŞLIK TANIMINDAN TÜRK KAVRAMININ ÇIKARILMASINI İSTEDİ

PKK terör örgütünün Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrısının birinci yıldönümünde yeni mesajı kamuoyuna açıklandı. Öcalan mesajında demokratik entegrasyon için barış yasasını şart koşarken, milliyete aidiyetin olmadığı bir vatandaşlık tanımını istedi.

GÜNÜN YAZISI YENİÇAĞ

AHMET TAKAN - ABDULLAH GÜL’ÜN ELİ CHP’NİN ÜZERİNDE Mİ?

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın cezaevinde yatan Ekrem İmamoğlu’na olası bir siyasi yasak ihtimali üzerinden Abdullah Gül’ün adının Cumhurbaşkanı adaylığı için gündeme gelebileceğini söylemesi CHP’de yeri yerinden oynatmıştı. Başta, Özgür Özel olmak üzere, CHP üst düzey yöneticileri Yarkadaş’a hakarete varan tepki göstermişti.

Bu hatırlatmayı neden yaptım?..

Barış Yarkadaş’ın haklı çıkma ihtimali var… En azından gayret gösterenler var!..

Sanki, Abdullah Gül’ün eli CHP’nin üzerinde dolaşıyor!..

ÖZEL YENİÇAĞ

İFTAR SOFRALARINDA 'PAHALILIK' ORUCU

Türkiye'de, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile bir Ramazan ayında daha vatandaş en büyük mücadelesini yine mutfakta veriyor. Tutulan oruçların ardından kurulan iftar sofraları, bir yandan birlikteliği simgelerken, diğer yandan artan maliyetlerin somut birer kanıtı oldu.

GÜNDEM YENİÇAĞ

RESMİ GAZETE YAYIMLADI: ARAÇTAN İNMEYİ AKLINIZA BİLE GETİRMEYİN; İŞTE YENİ CEZALAR

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Cezalarda devasa artışlar yapıldı. Hız sınırı, ışık ihlali, usulsüz plaka kullanımına yüksek cezalar dikkat çekerken, saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise çok ağır olacak. "Doğan görünümlü Şahinlere de kötü haber var...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KAR EDEN BANKA BELLİ OLDU: ZİRVEDEKİ BANKA DEĞİŞMEDİ

2025 senesinde Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralandı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI: GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 29,9 OLDU RESMİ İŞSİZLİK YÜZDE 8,1

TÜİK, Ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı. Resmî işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak görünse de, geniş tanımlı işgücü oranı yüzde 29,9’a çıkarak dikkat çekti. Bu da her üç kişiden birinin ya işsiz ya da istihdam açısından yetersiz durumda olduğunu gösteriyor.

SPOR YENİÇAĞ

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak Juventus’u eleyen Galatasaray’ın, son 16 turundaki rakibi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kura sonucu belli oldu.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Samsunspor'un rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

27 Şubat Dünya Zihni Dinlendirme Günü Takvimlerde 27 Şubat, “Dünya Zihni Dinlendirme Günü (No Brainer Day)” olarak anılıyor. Günün mesajı net: sürekli bildirim, koşuşturma ve karar yorgunluğu içinde biraz frene basmak; zihni “boşaltan” küçük molalarla nefes almak.

Gelen Nazlı değil, Yaren Leylek’miş Karacabey Eskikaraağaç’ta yuvaya konan leylek önce Nazlı sanılıyor; ancak balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konunca gelenin Yaren olduğu anlaşılıyor. Böylece “Adem Amca–Yaren” buluşması bu yıl da gerçekleşiyor ve sosyal medyada kısa sürede gündem oluyor.