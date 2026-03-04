Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir." açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde füze konusunda Türkiye'nin tepkisini dile getirdi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Hart'ın açıklaması şu şekilde: