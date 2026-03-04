Hayat pahalılığı emeklinin cebinde büyük delik açmaya devam ediyor. Alınan maaşla kirasını ödeyen emekli, temel ihtiyacını karşılayacak paraya ulaşamıyor.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu
Açlık sınırının 32 bin TL’yi aşarak rekor kırdığı dönemde gözler bayram ikramiyesine çevrilmişti. Ancak AKP kulislerinde belirlenen 5 bin TL rakamı ‘savaş’ nedeniyle rafa kalktı. Bu sene ikramiyeler 4 bin TL olarak belirleneceği kesinleşti. Peki ödemeler ne zaman yapılacak?Mehmet Ertaş
Hal böyle olunca Pazardan artıkları toplayan bazı emekliler ise Ramazan Bayramı’nda torunlarına hediye alacak parayı denkleştirmek için emekli bayram ikramiyesine gözünü çevirmişti.
Önceki sene bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmişti. Fakat eskiden maaşların üstünde olan ikramiye şimdilerde maaşların 3’te 1’ine bile ulaşamıyor. Hayat pahalılığı her geçen gün emekliyi zorlarken, 4 bin TL ile hediye almakta zor.
Yeniçağ olarak AKP kulislerinden 5 bin TL rakamının belirlendiğini duyurmuştuk. Ancak İsrail ile İran arasındaki savaş gerilimi emekli ikramiyesini de vurdu. İkramiyelere yapılacak olan bin liralık zam rafa kalktı.
AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi konusunda "İkramiyeye zam konusunda bir düzenlememiz yok" demişti.
Bu açıklamaların ardından kulisleri aldığımız kaynaklar 9 Mart'a kadar her şeyin değişebileceğini belirtti. Ancak şu anda savaş gerilimi nedeniyle gündemde zam yer almıyor.
Bayram ikramiyesine ise beklenen zam gelmeyecek. Yeniçağ’a konuşan bir emekli ise ‘Maaşlardan umduğumuzu bulamadık, bayram ikramiyesinde de aynı şekilde umduğumuzu bulamadık. Seçim zamanı gelince tepkimizi göstereceğiz” dedi.