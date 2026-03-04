Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu

Önceki sene bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmişti. Fakat eskiden maaşların üstünde olan ikramiye şimdilerde maaşların 3’te 1’ine bile ulaşamıyor. Hayat pahalılığı her geçen gün emekliyi zorlarken, 4 bin TL ile hediye almakta zor.