Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı olan ve Mardin Nusaybin'e yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kamışlı, stratejik öneme sahip.

TÜRKİYE'NİN HEMEN YANIBAŞI

TOPRAĞA SAPLANDI

Edinilen bilgilere göre, İran tarafından ateşlenen füze açık araziye düştü. Şans eseri patlama meydana gelmezken, füze toprağa saplanmış halde bulundu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

YANINA GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Füzenin düştüğü alan kısa sürede çevredeki sivillerin dikkatini çekti. Patlamamış mühimmatın yanına kadar yaklaşan bazı kişilerin cep telefonlarıyla görüntü çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Güvenlik uzmanları, patlamamış mühimmatın büyük risk taşıdığına dikkat çekerek sivillerin bu tür cisimlere kesinlikle yaklaşmaması gerektiğini vurguladı.