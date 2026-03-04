Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi…

Anadolu’daki sanayileşme hareketinde Karaman’ın üretim merkezi haline gelmesinde etkili isimlerden biri olan Abdullah Tayyar’ın temellerini attığı Modern Çikolata, geçtiğimiz yıl mali darboğaza girerek konkordato ilan etmişti.
Ülker’in 1999-2014 dönemindeki önemli ortaklarından biri olan Modern Çikolata resmen iflas etti.Derleyen: Süleyman Çay
Haber Hürriyet’te Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre; Karaman İcra Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilanına göre Modern Çikolata Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında resmen iflas davası açıldı.
Şirket 1999 yılında Ülker ile ortaklık gerçekleştirmişti. Ülker’in, 1999-2014 yılları arasında Kazakistan, Ukrayna, İstanbul ve Karaman yatırımlarının iş ortağı olan Tayyar Yatırım, 2014 yılında hisselerini sattı ve ikinci kuşak, aynı sektörde faaliyete devam etmek için Modern Çikolata fabrikasını kurmuştu.
Yıllık 140 bin ton kapasiteye sahip olan Modern Çikolata portföyünde bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün bulunduruyordu.
Konkordato öncesinde 3 bin çalışanı olan şirket pek çok markete özel çikolata ve gofret üretimi gerçekleştiriyordu.
Şirket ayrıca bölge ülkelere çikolatalı ürünler ihracatı da yapıyordu.
Şirket 2023 Kurumlar Vergisi Karaman listesinde 7. Sırada bulunuyordu.