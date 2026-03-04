Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi…

Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi…

Ülker’in 1999-2014 dönemindeki önemli ortaklarından biri olan Modern Çikolata resmen iflas etti.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 1

Anadolu’daki sanayileşme hareketinde Karaman’ın üretim merkezi haline gelmesinde etkili isimlerden biri olan Abdullah Tayyar’ın temellerini attığı Modern Çikolata, geçtiğimiz yıl mali darboğaza girerek konkordato ilan etmişti.

1 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 2

Haber Hürriyet’te Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre; Karaman İcra Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilanına göre Modern Çikolata Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında resmen iflas davası açıldı.

2 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 3

Şirket 1999 yılında Ülker ile ortaklık gerçekleştirmişti. Ülker’in, 1999-2014 yılları arasında Kazakistan, Ukrayna, İstanbul ve Karaman yatırımlarının iş ortağı olan Tayyar Yatırım, 2014 yılında hisselerini sattı ve ikinci kuşak, aynı sektörde faaliyete devam etmek için Modern Çikolata fabrikasını kurmuştu.

3 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 4

Yıllık 140 bin ton kapasiteye sahip olan Modern Çikolata portföyünde bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün bulunduruyordu.

4 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 5

Konkordato öncesinde 3 bin çalışanı olan şirket pek çok markete özel çikolata ve gofret üretimi gerçekleştiriyordu.

5 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 6

Şirket ayrıca bölge ülkelere çikolatalı ürünler ihracatı da yapıyordu.

6 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 7

Şirket 2023 Kurumlar Vergisi Karaman listesinde 7. Sırada bulunuyordu.

7 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 8
8 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 9
9 10
Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi… - Resim: 10
10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro