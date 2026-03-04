Ülker’in eski ortağı resmen iflas etti: Bir zamanların efsanesiydi…

Şirket 1999 yılında Ülker ile ortaklık gerçekleştirmişti. Ülker’in, 1999-2014 yılları arasında Kazakistan, Ukrayna, İstanbul ve Karaman yatırımlarının iş ortağı olan Tayyar Yatırım, 2014 yılında hisselerini sattı ve ikinci kuşak, aynı sektörde faaliyete devam etmek için Modern Çikolata fabrikasını kurmuştu.