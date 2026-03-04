Uzman isim emekli bayram ikramiyesinin gerçek rakamını açıkladı: Bu sefer hesap farklı

'BAYRAM İKRAMİYESİ BİR ASGARİ ÜCRET OLMALI'

“Emekliye bayram harçlığı değil, bayram onuru gerekir” diyen Cenkci, “Ben bu konuda netim. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda bir tam asgari ücret, Kurban Bayramı’nda bir tam asgari ücret olarak ödenmelidir. Bununla da yetinilmemelidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda emekliye bir maaş tutarında ödeme yapılmalıdır” sözlerini sarf etti.