Uzman isim emekli bayram ikramiyesinin gerçek rakamını açıkladı: Bu sefer hesap farklı

SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı’nda bir tam asgari ücret, Kurban Bayramı’nda da bir tam asgari ücret olarak ödenmesi gerektiğini açıkladı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Ekonomik kriz ve enflasyonla boğuşan emekliler, en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine çıkmasının ardından daha da fakirleşti.

Emekli maaşına zam yapılmadan önce alım gücünün daha fazla olduğunu belirten bir emekli vatandaş, “Maaşıma zam yapıldı, 2025 yılından aylık paramla daha az yiyecek alabiliyorum. Hiç zam yapılmasaydı da alım gücümüz korunsaydı daha iyiydi” yorumunda bulundu.

SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olması gerektiği hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı.

Cenkci, “Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olmalı? İşte gerçek rakam” başlığıyla kaleme aldığı yazısında emekli bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı’nda bir tam asgari ücret, Kurban Bayramı’nda da bir tam asgari ücret olarak ödenmesi gerektiğini açıkladı.

'BAYRAM İKRAMİYESİ BİR ASGARİ ÜCRET OLMALI'

“Emekliye bayram harçlığı değil, bayram onuru gerekir” diyen Cenkci, “Ben bu konuda netim. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda bir tam asgari ücret, Kurban Bayramı’nda bir tam asgari ücret olarak ödenmelidir. Bununla da yetinilmemelidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda emekliye bir maaş tutarında ödeme yapılmalıdır” sözlerini sarf etti.

Bu önerinin popülizm olmadığını ifade eden Cenkci, “Sosyal devletin gereğidir. Emekli sadaka istemiyor. Yıllarca ödediği primin, verdiği emeğin karşılığını istiyor” dedi.

Emeklinin bu ülkenin yükü olmadığını belirten Cenkci, “Emekli bu yükün hafızasıdır. Bayram ikramiyesi küçüldükçe, aslında küçülen devletin sosyal vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

Cenkci, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da emekliye bir maaş tutarında ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

