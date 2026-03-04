Yeniçağ Gazetesi
E-Gazete
Anasayfa Gündem İsrail'deki yıkımın boyutu ortaya çıktı: Hiçbir yerde göremeyeceğiniz kareler

ABD ve İsrail'in, saldırılarına İran'ın yaptığı misillemelerin Tel Aviv'de yarattığı yıkım ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerin İsrail'e, büyük yıkım yaptığı Gazze'yi hatırlatacak boyutta olduğu görüldü.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
İran'ın, saldırılar sonrası İsrail'e misillemesi başta Tel Aviv olmak üzere birçok bölgede yıkıma sebep oldu.

Demir Kubbe'nin engelleyemediği onlarca füze, şehirde binaları hedef aldı

Düşen füzeler sonrası ortaya çıkan görüntüler, Tel Aviv'deki yıkımı gözler önüne serdi

Kaynak: Haber Merkezi
