İran'ın, saldırılar sonrası İsrail'e misillemesi başta Tel Aviv olmak üzere birçok bölgede yıkıma sebep oldu.
İsrail'deki yıkımın boyutu ortaya çıktı: Hiçbir yerde göremeyeceğiniz kareler
ABD ve İsrail'in, saldırılarına İran'ın yaptığı misillemelerin Tel Aviv'de yarattığı yıkım ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerin İsrail'e, büyük yıkım yaptığı Gazze'yi hatırlatacak boyutta olduğu görüldü.Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
1 14
Demir Kubbe'nin engelleyemediği onlarca füze, şehirde binaları hedef aldı
2 14
Düşen füzeler sonrası ortaya çıkan görüntüler, Tel Aviv'deki yıkımı gözler önüne serdi
3 14
4 14
5 14
6 14
7 14
8 14
9 14
10 14
11 14
12 14
13 14
14 14
Kaynak: Haber Merkezi