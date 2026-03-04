İran’ın eski Cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedinejad’ın İsrail ile ABD’nin saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Ahmedinejad’ın sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak "Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende” ifadelerini kullanmıştı.

HAMANEY İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İran haber ajansı ISNA’nın aktardığına göre; Ahmedinejad, aynı saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen İran lideri Ali Hamaney ve beraberindekiler için bir başsağlığı mesajı paylaştı. Ahmedinejad mesajında, “Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla, tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: AHMEDİNEJAD ŞEHİTLER MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

İran İçişleri Bakanlığı, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad için açıklama yaptı. Açıklamada “Ahmedinejad'ın sağlık durumu iyi ve bu öğleden sonra Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti” ifadelerine yer verildi. Ortaya çıkan görüntülerde Ahmedinejad’ın mezarlıktaki İranlılar ile tokalaştığı görüldü.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR

İran'ın altıncı cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde doğdu.

Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran'a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti'nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Ahmedinejad, 24 Haziran 2005'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005'te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. 2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Görev süresinin sona ermesinin ardından Ahmedinejad, 2013 yılında Dini Lider Ali Hamaney'in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.